ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ريم مصطفى ، صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. و ظهرت ريم مصطفى ، في الصورة بإطلالة صيفية جذابة، مما أثار إعجاب متابعيها. وكانت الفنانة ريم مصطفى وقعت ضحية الفنان رامز جلال من برنامج "رامز عقله طار" الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية "إم بى سى مصر" خلال شهر رمضان المنقضي. وعلقت ريم مصطفى بعد اكتشاف المقلب قائلة: "إنت إنسان مريض ولازم تتعالج، منتهى الرزالة والسخافة اللي في الدنيا.. جسمي كله بيترعش"، لتطلق بعدها "زغرودة" وتغني وترقص مرددة: "رامز جلال جابنا هنا علشان نتبل".

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