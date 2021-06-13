دنيا بطمة تطرح برومو أغنيتها الجديدة

تصدر اسم المغنية المغربية دنيا بطمة محرك البحث “جوجل”، بعد وصول مشاهدات برومو أغنيتها الجديدة “حب المصالح” إلى ما يقرب من نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه على موقع “يوتيوب”.

طرح حساب شركة الترك للإنتاج الفني، برومو أغنية دنيا بطمة الجديدة من إخراج وإنتاج زوجها محمد الترك وعلق عليها قائلا:" قريبا.. حب المصالح.. غناء ملكتي دنيا بطمة".

وظهرت دنيا بطمة في برومو حب المصالح مرتدية فستانا أسود طويلا، بنيو لوك وشكل مختلف جديد عليها بالضفيرة الطويلة والشعر الأسود، واعتمدت على الأسلوب الفلكلوري في الغناء.

مرت دنيا بطمة بالعديد من التقلبات في حياتها الشخصية بعد زواجها من المنتج البحريني محمد الترك، والد حلا الترك المغنية الشابة الشهيرة، واتهامها من قبل في قضية نصب شهيرة.

حصلت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام على البراءة من تهمتي النصب والتشهير في القضية المعروفة إعلاميا بـ" حمزة مون بيبي" لعدم كفاية الأدلة، بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر.

أيضا دخلت دنيا بطمة على خط الأزمات بين حلا الترك ووالدتها بعدما احتضنت أبناء زوجها لحمايتهم من استغلال الأم المادي لهم، بحسب وصف حلا الترك.

رزقت دنيا بطمة من محمد الترك مدير أعمالها السابق بابنتها الأولى غزل عام 2017، ودخلت في أزمات عديدة مع حلا الترك قبل التصالح بينهما ثم رزقت بابنتها الثانية ليلى روز.