الليلة.. ساقية الصاوي تستضيف حفل ”روكيرز نايت”

تستقبل ساقية الصاوي حفل "روكيرز نايت" لمحبى دمج الموسيقى الروك مع الموسيقى الكلاسيك، في السادسة من مساء اليوم الأحد على مسرح النهر.
يقدم الحفل فرقتا "404" و"جيجى باند"، ويعد "404" فريق روك مصرى يقدم كلاسيكيات من الروك العالمى لأكبر الفرق مثل كوين وبيتليز وايروسميث وغيرهم.
"JIGGY" هي فرقة مصرية تأسست في 2019، تعزف موسيقى Funk وRock وPop وتقدم أغنيات لجيمس براون وجيمي هيندركس وكارلوس سانتانا، وغيرهم.
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