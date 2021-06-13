«فوتوغراف» يحصد جائزة أفضل فيلم روائي قصير في المغرب ضمن ختام مهرجان سوس الدولي

دمشق -الوطن:

حصد الفيلم السينمائي السوري القصير (فوتوغراف) للمخرج المهند كلثوم، وسيناريو بثينة نعيسة، جائزة سوس الدولية لأفضل فيلم روائي قصير، وذلك في ختام (مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير) في المغرب.

الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من الطفلين سليمان الأحمد وغالب شندوبة تدور أحداثه حول تأثيرات الحرب وما بعدها على الطفل السوري والأعباء التي فرضت عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم ومساعدتها ماديا مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية.

كما يتحدث الفيلم عن الأثر الذي تعرضوا له بعد الحرب إضافة إلى أنه يطرح تداعيات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء.

وحملت الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، الذي يُعنى بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مجال الفيلم القصير، عنوان (السينما والتحولات الاجتماعية)، وشارك في هذه الدورة 175 فيلما قصيرا تمثل 20 بلدا عربيا وأجنبيا، توزعت بين أفلام روائية وأخرى وثائقية.

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