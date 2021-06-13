فريق «بهــلاء للتصوير» يستقطب الموهوبين ويهدف إلى نشر ثقافة الضوء

يضم 90 مصوراً ومصورة

كتب ــ يوسف بن سعيد المنذري:

أصبحت فرق التصوير الفوتوغرافي المنتشرة في مختلف ولايات السلطنة تجسد دورا هاما وملموسا في استقطاب المواهب من الجنسين وصقل مهاراتهم وتمكين قدراتهم وتطوير خبراتهم وذلك بتنظيم حلقات العمل المتنوعة التي يقدمها نخبة من المختصين في المجال وتنظيم المعارض والمسابقات والملتقيات التي يتعرف من خلالها الأعضاء على أبرز المستجدات والتقنيات وكيفية توظيفها بالشكل المثالي، كما أسهمت هذه الفرق في تسليط الضوء على معالم الولايات وما تزخر به من كنوز تاريخية أثرية وتوثيق العادات والتقاليد في المناسبات الاجتماعية والوطنية. ويعد فريق بهلاء للتصوير الضوئي التابع لنادي بهــلاء من أبرز وأنشط الفرق بمحافظة الداخلية حيث بدأت الفكرة حول التأسيس عام 2014 من خلال تشكيل لجنة تندرج ضمن نادي بهلاء، وجاءت الانطلاقة الفعلية عام 2017 بتشكيل فريق يضم المصورين والمصورات بالولاية حيث لاقت خطوة إشهار الفريق المشاركة والترحيب من قبل المهتمين والهواة في مجال التصوير وتم تشكيل الإدارة التي ستشرف على الفريق الذي بلغ طاقمه الإداري والأعضاء 90 مصورا ومصورة.

ويهدف الفريق إلى نشر ثقافة التصوير بتفرع مجالاته بين أبناء الولاية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الأعضاء وإبراز أهم الأعمال التي تسلط الضوء على معالم الولاية بعراقة تاريخها الموغل في القدم، وتشجيع الأعضاء على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتنظيم حلقات العمل التي تسهم في تعريف الأعضاء على أهم الأساسيات والأدوات والطرق الواجب اتباعها لإنجاز أعمال فنية، وتوظيف التطور الهائل الذي تشهده التقانة الحديثة والتي أصبحت تختصر الكثير من الجهد والوقت.

وانعكست الخطط التي نفذها الفريق بتحقيق العديد من الأهداف سواء بالمشاركات الفردية في المسابقات المحلية والعالمية أو بالمشاركات الجماعية التي نال منها الفريق عدداً من المراكز المتقدمة، كما أقام الفريق ملتقيات ومسابقات عديدة منها: ملتقى جبرين بنسختيه الأولى والثانية ومعرض ملتقى جبرين الأول والثاني، كما شارك الفريق في اعداد معرض التصوير لجمعية الفروسية بولاية بهلاء، والمشاركة في ملتقى لمة الذي تنظمه الجمعية العمانية للتصوير الضوئي. وحول خطة الفريق المستقبلية أوضح أحمد المحروقي رئيس الفريق بأن الإدارة تتطلع خلال المرحلة المقبلة لإيجاد مقر دائم للفريق سيسهم في تفعيل حلقات العمل وإقامة المعارض وإبراز فن التصوير لأبناء ولاية بهلا بشكل خاص والسلطنة بشكل عام .