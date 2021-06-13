المشاهير ينعون الممثل عويض العتيبي بعد وفاته بالسرطان

عويض العتيبي الممثل والكاتب السعودي تم الإعلان عن وفاته مساء أمس السبت بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان، وقد نعى الراحل العديد من المشاهير والنجوم الذين عبروا عن صدمتهم لوفاة الممثل الشاب.

النجوم ينعون الممثل عويض العتيبي

الإعلامي بدر صالح من أوائل النجوم الذين نعوا عويض العتيبي على حسابه بـ"تويتر"، حيث عبر عن حزنه لهذا الرحيل المبكر للممثل الشاب الذي أكد أنه كان بمثابة صديق وأخ عزيز له وللجميع، كما قدم العزاء لأسرته ولجميع محبيه الذين كانوا دائما مساندين له في الفترة الأخيرة، فكتب بدر صالح: "انتقل الى رحمة الله صاحب الابتسامة المريحة عويض العتيبي محبوب الجميع الله يرحمه ويغفرله ويجعله من أهل الجنة ويصبر أهله على فراقه كان زميل وصديق واخ عزيز للجميع".

تغريد الهويش مقدمة برنامج "MBC في أسبوع" نعت أيضا الراحل عويض العتيبي فكتبت: "الله يرحمه ويصبر كل أحبابه والله يبدل كل تعب وألم مر فيه بأعظم أجر ومنزلة في جنات النعيم"، كما نعته كذلك المطربة مروة سالم عبر حسابها على "تويتر".

أصدقاء عويض العتيبي يودعونه برسائل مبكية

فيصل الدوخي الفنان السعودي نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة نعى فيها الراحل، وأكد على الحب الكبير الذي حظى به الراحل من كل شخص عمل معه فكتب: "انا لله وانا اليه راجعون ‏الله يرحمك ويغفر لك ‏والله يسكنك فسيح جناته ‏عويض العتيبي احترام وأدب وأخلاق وثقافه وفن وتواضع ورقي ويشهد على هذا الشيء كل من عمل معه".

رسائل المشاهير التي نعت عويض العتيبي لم تتوقف خلال الساعات الماضية حيث نشر كذلك بعض من اليوتيوبر تغريدات عبر حساباتهم على "تويتر" من أجل تقديم العزاء فكتب عبدالعزيز بكر: "الله يرحمك يا عويض ويجعل مثواك الجنة ماشفنا منك الا كل خير من اوائل الناس اللي اتعرفنا عليهم في هذا المجال مافي اطيب منك وابتسامتك ماكانت تفارق وجهك وجلساتك ماتنمل منها".

كما كتب عبدالله بكر في تغريدته على "تويتر": "الله يرحمك يا حبيبنا عوّيض ويدخلك جنات الفردوس الأعلى بغير حساب. اللهم آمين ما قد شفتك معصب، زعلان ولا اي صفة سيئة! لكن دائما مبتسم، متفائل وتحاول تسعد اللي حوالينك ومعاك الضحك ما يوقف!"

معاناة طويلة لعويض العتيبي مع السرطان

عويض العتيبي كشف في عام 2019 عن إصابته بمرض سرطان القولون، كما طلب من متابعيه الدعاء له من أجل أن ينجح في الصمود أمام هذا المرض، كما رفض أي نظرات شفقة من قبل المقربين منه، وأنه في حاجة فقط للدعاء، فكتب عبر حسابه على "انستجرام"الحمد لله على كل حال تم تشخيصي بمرض سرطان القولون، الحمد لله إن هذا الداء له علاج و تعالجوا منه ناس كثير، بتلاحظون تغير في شكلي وأتمنى ما تعلقون كثير و اللي أحتاجه منكم هو الدعاء والتشجيع فقط وما تنظروا لي نظرة شفقة لأني مو في حاجتها أبداً هذي الفترة، يمكن بعدين احتاجها في مشهد مسرحي أو سينمائي .. المهم دعواتكم عشان أرجع آكل مرقوق"، واستمر تدهور حالة عويض العتيبي خلال الشهور الماضية حتى تم الإعلان عن وفاته.