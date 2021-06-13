دنيا بطمة تحتفل بتصدر برومو أغنيتها "حب المصالح" التريند وتتجاهل الانتقادات

دنيا بطمة احتفلت بالنجاح الكبير الذي حققه برومو أغنية "حب المصالح" الذي طرح في الساعات الماضية، وكانت الفنانة المغربية قد تعرضت لانتقادات واسعة بسب التغيرات في إطلالتها وشكلها.

دنيا بطمة تحتفل بتصدر برومو أغنية "حب المصالح" للتريند

دنيا بطمة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة من كواليس تصوير فيديو كليب "حب المصالح" أحدث عمل غنائي لها والذي تستعد لإطلاقه، النجمة المغربية طرحت البرومو الأول للأغنية عبر "يوتيوب"، وحقق نجاحا كبيرا حيث تصدر التريند في الساعات الأخيرة.

دنيا بطمة عبرت عن سعادتها بهذا النجاح، وأكدت أنه يعود إلى المساندة الواسعة من جمهورها والذي ساعدها على مواصلة خطواتها، كما طلبت من متابعيها انتظار الأغنية عند طرحها فكتبت: "(عشت عمري أداوي..جرح بيا أبد ما مات حب المصالح)، صباح النجاح انا فرحانة أنه فقط برومو وصل للمرتبة الأولى هذا بفضلكم احبابي، شكرا على محبتكم وتفاعلكم مع برومو جديدي (حب المصالح) ترقبوا الأغنيه كاملة".

محمد الترك يتغزل في زوجته قبل طرح أغنية "حب المصالح"

أغنية "حب المصالح" لدنيا بطمة حققت أكثر من 350 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها، وهي من كلمات عماد الأسعد، وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي، ومن إخراج محمد الترك زوج الفنانة المغربية، الذي نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قدم من خلالها التهنئة لزوجته على العمل الجديد فكتب: "قريبا.. حب المصالح 2021 ، غناء ملكتي دنيا بطمة".

دنيا بطمة أوضحت خلال الأيام الماضية أن الأغنية الجديدة تعبر عن أزمتها الأخيرة فيما يخص قضية "حمزة مون بيبي"، حيث أوضحت أنها لاتعتبرها أزمة ولكن درس لها خصوصا أن هناك من كان يتقرب منها فقط من أجل المصالح فكتبت: "بعد اللي مريت فيه بأزمتي ..يمكن أزمة لكن أنا اسميها درس في الحياة، علمني أني أكون جبل وما يهزني ريح وعلمني أن الصديق وقت الضيق مجرد كلام وبس، في ناس بتحبك من القلب، وناس تصاحبك فقط حب مصالح".

دنيا بطمة تتجاهل الانتقادات بسبب تغير ملامح وجهها

دنيا بطمة مع احتفالها بعملها الغنائي الجديد تجاهلت الهجوم الذي تعرضت لها في الساعات الماضية بسبب ظهورها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة صور بدت فيها بتغيير جذري في ملامحها، حيث ظهرت بوجه منتفخ من ناحية الخدين كما بدت بشفاه ممتلئة جدا وبوجه مشدود، فيما يبدو أنها خضعت مجددا لحقن الفيلر بوجهها، كذلك خضعت لتكبير شفاهها، ما جعل الجمهور يطالبها بالتوقف عن هذه الإجراءات التجميلية التي جعلتها بشكل مختلف تماما ولا تشبه نفسها، خاصة وأنها سبق وأن خضعت للعديد من الإجراءات التجميلية..