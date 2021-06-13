زوجة أحمد السقا ونجله يلفتان الأنظار وظهور جديد لبشرى وعريسها ..نجوم الفن يشاركون في المناسبات بعد عودة التجمعات

العديد من نجوم الفن بدؤوا بإستعادة انشطتهم وتجمعاتهم مع عودة المناسبات والحفلات المكثفة في الفترة الأخيرة عقب تخفيف بعض الإجراءات وقيود الحظر عن التجمعات رغم مواصلة انتشار أزمة فيروس كورونا، فشارك عدد من النجوم ليل أمس في حفل جائزة ريادة الأعمال (EEA) الذي تم تكريم فيه العديد من الشخصيات الشهيرة، وكان لافتاً الحضور المميز للعديد منهم وبينهم زوجة احمد السقا ونجلها، بشرى وعريسها، علا رشدي وزوجها، ونيللي كريم وغيرهم، فرصدنا لكم أبرز اللقطات لهم من هذا الحفل.

حضور لافت لزوجة أحمد السقا ونجلها

الإعلامية مها الصغير، زوجة أحمد السقا، التي تسلمت تكريماً عن والدها الراحل محمد الصغير في حفل رواد الأعمال الذي حضره حشد من الشخصيات ونجوم الفن، لفتت الأنظار بحضورها الأنيق مع نجلها ياسين السقا الذين بدا بأنه ينافسها في طول قامته.

بدوره أعلن ياسين السقا في الحفل عن إصابة والده الفنان أحمد السقا بقدمه في المنزل مؤكدا أنه يخضع للعلاج حاليا ويلازم المنزل.

مشاركة هنا شيحة وشقيقتها رشا بغياب حلا

الفنانة هنا شيحة اطلت على السجادة الحمراء للحفل مع شقيقتها رشا شيحة حيث استعرضت الشقيقتان أناقتهما ورشاقتهما امام الحاضرين، وارتدت الأولى فستانا قصيرا لامعا باللون الرمادي، بينما ارتدت رشا فستانا باللون الأصفر، فيما كان لافتا غياب شقيقتهما الثالثة حلا شيحة الذي اعتادت سابقا أن تتواجد مع شقيقاتها في المناسبات ويأتي ذلك تزامنا مع الاخبار المتداولة عن نية حلا بالاعتزال بعدما تزوجت مؤخرا الداعية معز مسعود.

ظهور جديد للفنانة بشرى وعريسها

الفنانة بشرى حضرت حفل ريادة الأعمال بصحبة خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل حيث ظهر الثنائي معاً على السجادة الحمراء وبدا الإنسجام التام على علاقتهما، فيما لم تحدد بعد بشرى موعد زواجها منه.

حضور لافت لزوجة خالد الصاوي

النجم خالد الصاوي كان ايضا ضمن ابرز النجوم الحاضرين في حفل ريادة الاعمال، وحرص الى التواجد برفقة زوجته التي لفتت الأنظار بجمالها ورشاقتها وفستانها القصير الملون.

ومن الثنائيات الذين لفتوا كذلك الأنظار بهذا التجمع، الفنانة علا رشدي وزوجها احمد داوود.

اطلالة أنيقة لكل من نيللي كريم وهند صبري

النجمتان نيللي كريم وهند صبري تواجدتا كذلك في الحفل، وظهرت كل منهما لوحدها، وتألقتا بفساتين سوداء حيث حرصتا على نشر صورهما من الحفل عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.

شاهدوا في الألبوم المرفق عودة النشاطات والتجمعات لنجوم الفن الذين حضروا حفل ريادة الأعمال.