آخر تطورات الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي بعد خضوعها لعملية جراحية جديدة..فيديو وصور

ميار الببلاوي الفنانة المصرية المعتزلة خضعت لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، وكشف نجلها عن تطورات حالتها الصحية وذلك بعد خروجها من غرفة العمليات.

تطورات الحالة الصحية للفنانة المعتزلة ميار الببلاوي

ميار الببلاوي نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" فيديو قبل خضوعها لعملية جديدة ودخولها غرفة العمليات، ورغبت الفنانة المعتزلة أن تتحدث مع متابعيها قبل العملية لكن بسبب مطالبة الفريق الطبي بسرعة الانتهاء من التصوير لم تكشف عن تفاصيل حالتها، مما تسبب في حالة قلق لدي محبيها الذين علق العديد منهم على الفيديو الذي نشرته.

نجل الفنانة ميار الببلاوي بعد ساعات قليلة من نشر والدته للفيديو قام بنشر صورتها بعد خروجها من العمليات من أجل أن يطمئن محبيها عليها، وأكد على وجوده بجوارها خلال هذه الفترة حتى تستعيد وعيها فكتب نجل الفنانة ميار الببلاوي تعليقا قال فيه: "الحمد لله ماما طلعت من العمليه حالا وبطمنكوا بجد انى جنبها وهى خرجت من العملية دى، شكرا يارب".

ميار الببلاوي: "أول ما تعبت وقعدت فى البيت افتكرتونى انتهيت"

ميار الببلاوي شنت قبل أيام هجوما قاسيا على بعض الذين خذلوها وتحديدا في فترة مرضها، حيث أوضحت الفنانة المعتزلة أن بعض الذين كانوا دائما على تواصل معها وقت شهرتها اختفوا بعد مرضها وكذلك عدم ظهورها على الشاشة، وأكدت أنها سوف تعود من جديد قريبا، وسوف تحذف هؤلاء من حياتها.

فكتبت ميار الببلاوي: "والله العظيم يا شويه مصلحجيه اللي كنت بالنسبالكوا ميار اختكم وحبيبتكم وموبايلى مبيبطلش رن وأنا على الشاشة وطلبات وخدمات، وأول متعبت وقعدت فى البيت افتكرتونى خلاص انتهيت، ربنا هيخزيكم ومتزعلوش بقى لما ميار الجديدة اللي عرفتكوا على حقيقتكم تمسحكوا تماما من موبايلاتها واكونتتها وطبعا فى برنامجها، ورب غفور على الصحاب الى عندهم أصل لكن اللي معندهمش تقولولهم ايه".

ميار الببلاوي ترد على شائعة وفاتها بكورونا

ميار الببلاوي تعرضت خلال الشهور الماضية لأكثر من أزمة صحية وتحديدا أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الامريكية، كما واجهت في شهر نوفمبر الماضية شائعات وفاتها بكورونا مما جعلها ترد بشكل ساخر عليها حيث كتبت الفنانة المعتزلة عبر حسابها على "فيس بوك رسالة أكدت من خلالها أن البعض يروج مثل هذه الشائعات من أجل اكتساب انتشار وشهرة على حساب نفسية وصحة الشخص الذي يروجون الشائعات عنه.

فكتبت ميار الببلاوي فقالت : "هههه لا حول ولا قوه الا بالله خلونى توفيت وكمان بالكورونا طب اقول ايه بس الناس دى بتعمل كده ازاى حسبى الله ونعم الوكيل لمجرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم إنهم يفولوا على الناس، ولا إنهم يتعبوا نفسيته الى فاكراه انهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه اوام".