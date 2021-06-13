صدور عدد جديد من مجلة "المصارف"
صدر العدد الخامس عشر من مجلة "المصارف" الصادرة عن جمعية البنوك اليمنية.
تضمن العدد، ملف خاص حول التطور التقني المصرفي ودوره في إنعاش التجارة الإلكترونية في اليمن، والتطور التقني الذي يشهده القطاع المصرفي اليمني من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية.
كما تضمن العدد حوارات وأخبار وأنشطة البنوك اليمنية والعديد من الكتابات المتخصصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدور عدد جديد من مجلة "المصارف" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.