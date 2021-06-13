صدور عدد جديد من مجلة "المصارف"صدر العدد الخامس عشر من مجلة "المصارف" الصادرة عن جمعية البنوك اليمنية.

تضمن العدد، ملف خاص حول التطور التقني المصرفي ودوره في إنعاش التجارة الإلكترونية في اليمن، والتطور التقني الذي يشهده القطاع المصرفي اليمني من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية.

كما تضمن العدد حوارات وأخبار وأنشطة البنوك اليمنية والعديد من الكتابات المتخصصة.

