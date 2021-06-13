جيهان إسماعيل: فيلم ”فرحة” يصور بعدا آخر من المسكوت عنه من...

وسط حضور متميز من المهتمين بسينما الشباب والنقاد والإعلاميين شهدت سينما مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية العرض الخاص للفيلم الروائي القصير " فرحة " سيناريو وإخراج المخرجة التونسية ذات الأصول المصرية جيهان اسماعيل ومن إنتاج وإشراف وحدة دعم سينما الشباب بالمركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة .

وفي تصريح خاص "للصباح العربي " أكدت المخرجة جيهان إسماعيل، أن فيلمها "فرحة" يركز علي مناقشة قضايا العنف الموجه ضد المرأة ونظرة التنمر التي تلاحقها في المجتمع العربي، موضحه أن أحداث الفيلم تدور في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد ومدي تأثير هذا الفيروس على الوضع الاقتصادي للعائلات بصفة عامة ، مشيرة إلى ان الوضع الاقتصادي تسبب في تزايد درجات العنف في المجتمعات العربية.

وأشارت المخرجة التونسية، إلى أن فيلم "فرحة" يصور بعداً آخر يهم مشاكل المرأة في المجتمع الشرقي والتي تعتبر من القضايا المسكوت عنها في معظم المضامين الفنية العربية بشكل كبير ، وليس فقط قضايا العنف ضد المرأة، او المشاكل التي تواجهها في عملها.

واعربت المخرجة جيهان إسماعيل، عن سعادتها بحضور استاذتها العرض الأول لفيلمها "فرحة" في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

وأكدت جيهان اسماعيل عن أن الفيلم من المنتظر أن يتم عرضه في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، ومهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان مالمو للسينما العربية.

فيلم "فرحة" بطولة نسرين يوسف وبيتر المصري عن والممثل التونسي خليل جميل ، مدير التصوير كريم محمد والسيناريو والإخراج جيهان إسماعيل .