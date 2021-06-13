أبو الزيك يكتب : الفضيحة اصبح من الضروري جدا بعد فضيحة قطار أسوان الأخلاقية الأخيرة ، تركيب كاميرات مراقبة في جميع وسائل النقل الجماعي في مصر لضبط تصرفات الركاب سواء كانت اخلاقية او إجرامية أو حتى التزويغ من الكمسري ، ولا أعتقد أن هناك من سيعترض على هذا القرار ، إلا إذا كان من هواة الزحمة في المواصلات .

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