صور هنا الزاهد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد خضوعها لجراحة صعبة

هنا الزاهد كشفت عن بعض تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان خضوعها لعملية جراحية ومطالبة متابعيها ومحبيها بالدعاء لها.

تطورات الوضع الصحي لوالدة الفنانة هنا الزاهد

هنا الزاهد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تجمعها بوالدتها في فترة شبابها وطفولتها، حيث أن الأخيرة تواجه خلال هذه الفترة أزمة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية في الساعات الماضية، وكشفت الفنانة المصرية عن تطورات حالة والدتها حيث أكدت أن الأيام القادمة سوف تحسم مصير وضعها الصحي، وسيتم تحديد أشياء مهمة.

كما طلبت من متابعيها الدعاء لها فكتبت هنا الزاهد: "أجمل، واطيب، واحن، واجدع، وارجل ام في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة، الخمس أيام الجايين مهمين اوي ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير ارجو الدعاء".

هنا الزاهد تشكر جميع من ساندها في مرض والدتها

هنا الزاهد قدمت الشكر لكل من ساندها في الساعات الماضية من زملائها ومحبيها الذين حاول بعضهم الاطمئنان على حالة والدتها فكتبت: "شكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة ابدا في اي حد غالي عليكوا. شكرا".

وعلق بعض من زملاء الفنانة المصرية على ما نشرته وكان من بينهم الفنانة ليلى أحمد زاهر التي تمنت الشفاء لوالدة هنا الزاهد فكتبت: "ربنا يشفيها و يعافيها و تقوم بالسلامة و تبقى احسن من الأول إن شاء الله"، كما علقت كذلك الكاتبة إنجي علاء فكتبت: "ألف سلامة عليها حبيبتي ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة"، وأيضا كل من الفنانة هدى مجدي، ونور قدري، وولاء الشريف، وشذى.

هنا الزاهد تطلب الدعاء لوالدتها

هنا الزاهد ناشدت جمهورها في الساعات الماضية وطلبت الدعاء لوالدتها وذلك قبل خضوعها لعملية جراحية أمس، ولم تكشف النجمة المصرية عن تفاصيل اضافية عن طبيعة العملية او سبب أزمة والدتها الصحيّة، وكتبت هنا الزاهد على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "إنستجرام": "أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة.. فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله".

يشار الى أن هنا الزاهد ما تزال تتواجد مع زوجها الفنان احمد فهمي في اجازتها خارج مصر حيث تنشر العديد من صورها على البحر بإطلالات صيفية مبهجة، وكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة المصرية مسلسل "النمر" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من الفنان محمد إمام، ونرمين الفقي.