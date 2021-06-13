محمد رمضان يروج لكليبه "ثابت" بالظهور مع مودل شبيهة ياسمين صبري

محمد رمضان بدأ العد العكسي لطرح فيديو كليبه الجديد لأغنية "ثابت"، فبعد نشره البوستر الترويجي للعمل يوم أمس، كشف اليوم عن ملصق ترويجي آخر للكليب ظهر فيه برفقة مودل حسناء بدت شبيهة النجمة ياسمين صبري.

محمد رمضان يروج لكليبه "ثابت"

وفي التفاصيل، فإن النجم المصري محمد رمضان شوّق جمهوره على أحدث اعماله الغنائية المصورة بعنوان "ثابت" من خلال تكثيف الصور الترويجية للعمل، فنشر في الساعات الماضية صورة له برفقة مودل حسناء والتي جلست بين احضانه، وظهرت مرتدية ملابس باللون البيج، واعتمدت لوك مكياج قوي مع رسمة الأيلانير الأسود المجنح وتركت شعرها منسدلاً.

وتفاعل المتابعين مع الصورة معتبرين بأن المودل تشبه كثيرا في ملامحها الفنانة ياسمين صبري وبأنها نسخة عنها، بينما ذهبت التشبيهات نحو عقد المقارنة بين المودل وبين الفنانة رغدة.

وخلال الفترة الماضية، ظهرت العديد من الفنانات بستايل مشابه للفنانة ياسمين صبري من حيث ملامحهن وأسلوب المكياج وآخرهن كان هنادي مهنا.

موعد طرح كليب ثابت

محمد رمضان كان قد نشر قبل يوم بوستر أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، معلنا عن موعد طرح الكليب في الأيام المقبلة حيث نشر صورة له وهو عاري الصدر وعلق: "قريبًا.. ثابت، ثقة في الله نجاح".

"ثابت" كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، إشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

محمد رمضا لفت الأنظار كذلك قبل أيام قليلة في الفيديو الذي نشره بظهور ابنته الصغرى "كنز" معه أثناء ذهابه للتصوير، مما أثار تساؤلات كثيرة حول احتمالية ظهورها في فيديو كليب "ثابت"، ليعيد تكرار تجربة ظهور ابنته الكبرى حنين في فيديو كليب "مصباح علاء الدين" الذي طرح لأول مرة في شهر يناير الماضي وحقق ملايين المشاهدات، حيث ظهرت حنين مع والدها في أكثر من مشهد في الكليب.

تجدد التعاون بين محمد رمضان ومحمد سامي

محمد رمضان يتعاون من خلال احدث اعماله "ثابت" مع المخرج محمد سامي ويأتي ذلك بعد أزمة الأخير التي تم الكشف عنها من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي اوقفت التعاون معه بعد عمله في مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان الماضي والانتقادات التي طالته والمسلسل، فيما كانت الإعلامية بسمة وهبة، فاجأت الجمهور بنشر صورة لمحمد سامي مع محمد رمضان وأعلنت عودة التعاون بينهما في موسم رمضان المقبل، وعلقت على الصورة وقالت:" محمد رمضان ومحمد سامي سوياً رمضان 2022 وعين الحسود فيها عود"، قبل أن تحذف الصورة بعد قرار الإيقاف، وهو الأمر الذي زاد الجدل حول محمد سامي الذي تعاون مع رمضان في عدة أعمال درامية كان آخرها مسلسل "البرنس"، و"الأسطورة".