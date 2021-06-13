بثينة الرئيسي تنشر صورة جديدة من حريق منزل أسرتها: "اللهم لا اعتراض"

بثينة الرئيسي بعد حريق منزل أسرتها وتصدر أخبارها لمحركات البحث، وجهت رسالة دوت الخليج الثانية لها بعد الحادث قدمت من خلالها الشكر لكل من سعى للاطمئنان عليها وأسرتها.

بثينة الرئيسي تطمئن جمهورها بعد حريق منزل أسرتها

بثينة الرئيسي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بوالدتها من داخل المنزل الذي احترقت أجزاء منه بسبب الحريق الذي وقع فيه خلال الأيام الماضية نتيجة ماس كهربي، وعادت الفنانة العمانية لتؤكد على تجاوزهم هذا الحادث وانه لم يؤثر عليها أو أسرتها، موضحة أن كل شيء من الممكن أن يعوض إلا الأهل.

فكتبت بثينة الرئيسي: "عندما تعطيك الحياة سبباً لليأس ..اعطها ألف سبب للاستمرار، الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل، واحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره ..اطمنكم احنا بخير وكل شي يتعوض المهم أن ربي سلّم اهلي وحفظهم"، بثينة الرئيسي وجهت الشكر لكل من حاول التواصل معها من أجل الاطمئنان على أسرتها فكتبت: "شكرا لكل من تحمد لنا بالسلامة وكل من سأل، الله لا يحرمنا من محبتكم".

بثينة الرئيسي عن حريق منزل أسرتها: "اللهم لا اعتراض"

بثينة الرئيسي نشرت أيضا فيديو عبر حسابها على "انستجرام" وهي تحتضن والدتها بعد الحريق وتطمئنها، حيث أكدت والدتها أن ما حدث كان قضاء وقدر، بينما علقت الفنانة العمانية على الفيديو فكتبت: "اللهم لا اعتراض"، وكان العديد من النجوم حرصوا على الاطمئنان على الفنانة بثينة الرئيسي بعدما نشرت صور وفيديو الحريق، وكان من بينهم الإعلامية لجين عمران التي كتبت: "الحمدلله على سلامتكم حبيبتي، الله يحميكم و يحفظكم"، بينما كتبت كذلك المخرجة نهلة الفهد تعليقا قالت فيه: "الله يحفظكم حبيبتي بثينة، ويبعد عنكم كل مكروه انتي والعائلة الكريمة"، كما حرص كل من الفنان عبدالله الطراروه، ولولوة الملا، وعلياء الكاظمي على مساندة بثينة الرئيسي.

بثينة الرئيسي تحذر متابعيها بعد الحريق

بثينة الرئيسي نشرت عبر حسابها على "سناب شات" يوم الجمعة الماضي فيديو كشفت فيه آثار الحريق الهائل الذي وقع في منزل أسرتها التي نجت منه، لكن بعدما تسبب في احتراق أجزاء من المنزل وكذلك بعض الأجهزة الكهربائية التي كانت به، حيث أوضحت الفنانة العمانية أن ماس كهربائي كان السبب في الحريق الذي بدأ من جهاز التلفزيون ثم انتقل للمكيف، كما أشارت بثينة الرئيسي أن تفاصيل الحادث كانت مروعة حسب ما أكدت لها والدتها.

بثينة الرئيسي طلبت من متابعيها الحذر بشكل مستمر من الكهرباء خصوصا مع ارتفاع دراجات الحرارة التي قد تؤدي إلى وقوع ماس يتسبب في حريق داخل المنزل، وأشادت الفنانة بالدفاع المدني الذي وصل في الوقت المناسب وساعد على إخماد الحريق بشكل سريع، يذكر ان مسلسل "أنا أحبك بعد" الذي عرض على أكثر من قناة عربية في شهر رمضان الماضي وهو من آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة بثينة الرئيسي.