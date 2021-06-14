محمد منير يطرح أغنيته الجديدة "اللي باقي من صحابي" وينافس بألبومه في موسم الصيف.. بالفيديو

محمد منير عاد لاستكمال طرح أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" بعد فترة توقف، وطرح اليوم أغنيته الجديدة "اللي باقي من صحابي" على قناته بيوتيوب، لينضم إلى منافسة أغاني وألبومات صيف 2021.

محمد منير يطرح أغنيته الجديدة "اللي باقي من صحابي"

وفاجأ محمد منير الجمهور اليوم بالعودة لاستكمال طرح أغاني ألبومه الجديد "باب جمال" بعد فترة توقف مؤخراً، وطرح اليوم فيديو أغنيته الجديدة "اللي باقي من صحابي" على قناته بيوتيوب، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور بسبب عودة منير لأغاني ألبومه وكذلك موضوع الأغنية المؤثر عن الصداقة والذكريات القديمة، وهي من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

محمد منير ينافس بألبومه في موسم الصيف

وافتتح محمد منير منافسته في موسم الصيف بأغنية "اللي باقي من صحابي"، ومن المقرر ان يطرح الفترة المقبلة عدة أغاني جديدة من ألبومه "باب الجمال" بالتزامن مع موسم الصيف وعيد الأضحى، وذلك بعد أن وعد جمهوره في بداية العام الجاري بطرح أغاني منفردة من ألبومه على مدار العام، ولكنه توقف في الفترة الأخيرة بعد طرح آخر أغانيه "فينك يا حبيبي"، والتي أثارت جدلاً بعد حذفها من يوتيوب بسبب خلافات حول الملكية الفكرية قبل أن يعيدها منير مرة أخرى.

أعمال محمد منير الجديدة

وكان محمد منير قد شوق جمهوره لأعماله الجديدة في آخر تصريحاته، وقال إنه يجهز لعدة حفلات جديدة في الفترة المقبلة، ويخطط لحفلة كبيرة تجمع كل جمهوره في القريب العاجل، وقال إنه يتمنى زوال جائحة كورونا من أجل عودة الحياة بعدما تغيرت رأساً على عقب، ولا يملك سوى الصبر من أجل تخطي هذه المرحلة، وطمأن الجمهور على حالته الصحية أيضاً في لقائه الأخير في برنامج "صاحبة السعادة" وقال إنه خضع لعملية جراحية في الفترة الأخيرة وأصبح بخير وفي حالة صحية جيدة.

ويعود محمد منير إلى الألبومات من خلال ألبوم "باب الجمال"، والذي طرح منه عدة أغاني مؤخراً مثل "باب الجمال" و "فينك يا حبيبي" و"اللي باقي من صحابي"، ويستعد لطرح عدة أغاني أخرى مثل "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا وغيرها.