شاهد.. ابنة هيفاء وهبي بأول ظهور بعد إجرائها عملية جراحية

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، وثق لحظة انتهائها من عملية جراحية، كانت قد أعلنت عنها سابقا.
وظهرت ابنة هيفاء وهبي، وقد بدا أنها أجرت علمية في أنفها.
وكتبت ابنة هيفاء وهبي، تعليقا على الفيديو، قائلة: ”لكل حد سأل عني الحمد لله أنا أحسن الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة وطبعاً شكرًا من قلبي للدكتور اللي عملي العملية في الكويت“.
وكانت ابنة هيفاء وهبي، قد قالت سابقا إن العملية تجميلية وعلاجية للأنف، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس بسبب انحراف في أنفها.
وكانت قد نشرت زينب فياض، صورة لها أرفقتها بتعليق ”وصار موعد عمليتي.. دعواتكم“.
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