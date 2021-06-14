اليوم.. سيمون تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل الفنانة سيمون، اليوم الإثنين 14 يونيو، بعيد ميلادها، وهى إحدى النجمات القليلات اللاتى تميزن فى التمثيل والغناء معًا، إذ عرفها الجمهور مغنية فى التسعينيات وقدمت "مش نظرة وابتسامة"، و"ماشية وساعتى من مظبوطة"، و"بتكلم جد" برفقة حميد الشاعرى، وبعدها اقتحمت عالم التمثيل فى السينما من خلال فيلم "يوم مر ويوم حلو" مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة و"أيس كريم فى ديسمبر" مع عمرو دياب.

فى أحد لقاءاتها التليفزيونية تحدثت الفنانة سيمون عن بدايتها فى مجال الغناء، وكيف اكتسبت شهرتها، وذلك خلال حديثها وقالت: "بدايتى كانت منذ دراستى بالجامعة، فقررت مع زميلاتى تنسيق حفل غنائى كبير يحييه المطرب مدحت صالح، وتأخر عن موعد الحفل مما تسبب فى انزعاج الحضور".

وأضافت: "كنت أحب الرحلات والتنزه والغناء وسط زملائى فقط، ولكنى فوجئت بهم يطلبون منى أن أنقذ الموقف وأصعد على خشبة المسرح وأقدم أغنيات للجمهور المتواجد، ورفضت ذلك فى البداية ولكن قبلت بعد إلحاحهم".

وتابعت: "بعدما كنت خجولة فى البداية وجدت تفاعلا من الجمهور مما أسعدنى كثيرا، وبعدها وصل مدحت صالح للحفل، ومن هنا بدأت شهرتى بالصدفة وقدمونى للمخرج طارق الكاشف وطرحت أول ألبوماتى الغنائية بعنوان (تانى تانى)، وكنت أول من قدم الفيديو كليب فى العالم العربى من خلال أغنية (تاكسى)".

وكشفت سيمون أن نجاح أول أغنية مصورة فى العالم العربى "تاكسى" تزامن معه تقديم برنامج يحمل عنوان "تاكسى السهرة" الذى كانت تقدمه الراحلة أحلام شلبى، واستعان القائمون عليه الأغنية كتتر للبرنامج.