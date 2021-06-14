132 مليون دولار إيرادات فيلم Raya and the Last Dragon بعد أكثر...

وصلت إيرادات فيلم الأنيمشن Raya and the Last Dragon إلى 132 مليونًا و700 ألف دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 5 مارس الماضى بدور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Raya and the Last Dragon بين 53 مليونًا و993 ألف دولار فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، و78 مليونا و707 آلاف دولار بدور العرض حول العالم، وكان قد حقق العمل 8 ملايين و502 ألف دولار فى الافتتاحية بـ2045 دار عرض أمريكية.

ويري صناع السينما أنه يجب توجيه الشكر لشركة ديزنى فى ظل الظروف الحالية، حيث أعادت فتح دور السينما في لوس أنجلوس وقت طرح"Raya and the Last Dragon"، ومنحت دورالسينما الإذن باستئناف العرض، لكن معظم عارضين الأفلام لم يتمكنوا من النهوض والتشغيل حتى الآن، حسب ما نشر موقع variety.

وتدورأحداث فيلم Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، فى عالم خيالى يدعى "كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا فى وئام، لكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.

الفيلم الجديد بطولة النجمة العالمية كيلي ماري تران التي شاركت بأدائها الصوتي في فيلم Star Wars، والتي ظهرت فيه المحارب ذو الخبرة الذي يبحث عن آخر تنين من عالم كوماندرا الخيالي، وسرعان ما تنضم رايا في مغارماتها مع رفيقها الجديد "التنين" بعد العثورعليها والتنقل معاً داخل الكهوف، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.