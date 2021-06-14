مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى يعلن شروط المشاركة فى دورته الـ 11

أعلنت إدارة مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى نتيجة اختيار العروض المصرية المشاركة بالدورة الحادية عشرة خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021، وأشادت اللجنة بالعروض المتقدمة، ورأت أفضلية خمسة عروض مسرحية للمشاركة، منها "هناك ثلاث عروض مسرحية أساسية"، وعرضان احتياطيًا، وذلك وفقًا لعدد ليالي المهرجان، وأماكن العرض المتاحة.

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وقد اتفقت اللجنة على الآتى: (عروض أساسية):

- عرض الوردة والتاج– إخراج : إبراهيم إشرف–إنتاج (المعهد العالي للفنون المسرحية)

- عرض ملحمة السويس – اخراج : محمد زكي – إنتاج ( نقابة المهن التمثيلية )

- عرض الشاهد – إخراج : إيهاب جابر – إنتاج ( فرقه صرخة )

(عروض احتياطية)

- عرض البؤساء – إخراج : محمد عبد الله – إنتاج ( تجارة عين شمس )

- عرض المتجول - إخراج : إسماعيل إبراهيم – إنتاج (المعهد العالي للفنون المسرحية)

وتقدمت إدارة مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى بكل الشكر والتقدير ، إلى لجنة اختيار العروض المحلية المصرية وهم؛ المخرج السعيد قابيل، المخرج سامح الحضرى، الكيروجراف محمد ميزو، الممثل إسلام عوض، المخرج أحمد سمير،

وتوجهت إدارة المهرجان بالشكر لثقة من تقدمدوا بطلب للمشاركة حيث تجاوز عدد الفرق الراغبة في المشاركة اكثر من مائة (100) عرض مسرحي من معظم محافظات مصر، متمنية التوفيق للعروض المشاركة بتقديم مسرح مغاير ومتميز.

كانت إدارة المهرجان قد حددت موعد انطلاق الدورة الحادية عشرة التى ستقام في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ويرأس المهرجان المخرج د. جمال ياقوت ويديره الفنان إبراهيم الفرن، بدعم لوجستى من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، والبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التى يرأسها مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد.

سيقام المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح بيرم التونسى مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التى يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشى الذى تديره الفنانة أمانى على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة الأستاذ أحمد درويش.