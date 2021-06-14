تأجيل عرض ”الحرير المخملى” لـ عيد الأضحى لعدم الانتهاء من تصويره

يكثف المخرج أحمد حسن عدد ساعات تصوير مسلسل "الحرير المخملى"، للنجم مصطفى فهمى، بشكل يومى فى ديكور حى جاردن سيتى بمدينة الإنتاج الإعلامى، لسرعة الانتهاء منه، خاصة أنه كان من المفترض عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تم تأجيله لبعد عيد الأضحى.

وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ 60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.