فيديو زكي فطين عبد الوهاب يروي قصة إصابته بالسرطان للمرة الثانية:"حاسس انه بقى صاحبي"

زكي فطين عبد الوهاب، أقلق الجمهور في الفترة الأخيرة بعد كشفه عن إكتشاف إصابته بالسرطان للمرة الثانية بعد تعافيه في المرة الأولى من سرطان الرئة، حيث أكتشف مؤخراً إصابته بورم في المخ، وكشف تفاصيل حالته الصحية وقصة إصابته.

زكي فطين عبد الوهاب يكشف تطورات حالته الصحية

وقال الفنان زكي فطين عبد الوهاب في تصريحات له مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إنه شعر بعدة أعراض في الفترة الأخيرة مثل عدم الاتزان والصداع وآلام في الركبة وغيرها، وأخبر طبيبه بهذا الأمر وطلب منه إجراء أشعة على المخ، واكتشف منها إصابته بورم من الدرجة الرابعة، وأضاف إنه بدأ حالياً مراحل العلاج من السرطان للمرة الثانية بعد تعافيه من سرطان الرئة.

زكي فطين عبد الوهاب يروي قصة إصابته بالسرطان للمرة الثانية

وأضاف زكي فطين عبد الوهاب في تصريحاته إن فترة علاجه هذه المرة ستستغرق وقت أطول وعدة مراحل، وسيبدأها بإجراء تخطيط للمخ للكشف عن مكان الورم، بالإضافة إلى إجراء عدة فحوصات وأشعة على المخ وعلى الرئة، وذلك قبل بدء مرحلة العلاج الإشعاعي، والتي سيستمر عليها لمدة شهر قبل إجراء فحوصات جديدة للتأكد من مدى استجابته للعلاج، وقال إنه لا يمكن أن يخضع لعملية جراحية في حالته.

وكشف زكي فطين عبد الوهاب إنه يحاول أن يعيش حياته بشكل طبيعي في الفترة الحالية، ولكنه يحتاج إلى الراحة بسبب العلاج وبسبب الأعراض التي يشعر بها، وأضاف إنه حزن وتأثر في اليوم الأول من اكتشاف إصابته، ولكنه تجاوز الأمر بعدها، وقال مازحاً إنه يشعر أن السرطان أصبح صديقه في الفترة الحالية بعد إصابته به للمرة الثانية، وقال إنه لن يتعاقد على أعمال جديدة قبل أن ينتهي من العلاج وتحسن حالته الصحية.

زكي فطين عبد الوهاب يقلق الجمهور

ووجه زكي فطين عبد الوهاب الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، لمساعدته في العلاج لأنه لم يكن يستطيع فعل ذلك بنفسه بسبب قلة أعماله في الفترة الأخيرة، وكان زكي فطين عبد الوهاب، قد أقلق الجمهور على حالته الصحية بعد تدوينته الاخيرة على فيسبوك والتي قال بها:"أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء"، وذلك بعد ما يقارب عامين من تعافيه من سرطان الرئة.