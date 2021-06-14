راغب علامة ونانسى عجرم يقدمان حفل غنائى ضخم بالقاهرة 30 يونيو

يحيى نجمى لبنان راغب علامة ونانسى عجرم حفل غنائى ضخم داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، يوم 30 يوينو الجارى، ويعد هذا الحفل هو الثالث لنجوم لبنان بالقاهرة خلال هذه الفترة وفى ظل التخوفات من جائحة كورونا، حيث شاركت المطربة هيفاء وهبى مؤخرا فى حفل غنائى ضخم، وخلال اليومين الماضيين أحيت المطربة نيكول سابا حفل أخر بالمشاركة مع المطرب محمد حماقى.

يذكر أن النجم راغب علامة قد احتفل بعيد ميلاده منذ أيام قليلة بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأسرته، ونشرت الإعلامية بوسى شلبى صور وفيديوهات من احتفال راغب علامة عبر حسابها على إنستجرام، وظهر فى الصور كل من "إلهام شاهين، ليلى علوى، نيللى كريم، هالة صدقى".

راغب علامة يستعد أيضا لإحياء حفل فنى في مدينة دبى الإماراتية يومى 15 و16 يوليو المقبل، وستقام الحفلتان على مسرح دبى أوبرا فى إمارة دبى بحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يقدم راغب علامة خلال الحفلتين مجموعة من أغانيه الرائعة التى أشتاق عشاقه لسماعها في الحفلات التي توقفت لأكثر من عام بسبب الوباء الذي ضرب العالم، وكان الفنان اللبنانى راغب علامة قد عاد مؤخراً لإحياء الحفلات، حيث أحيا حفلاً فنياً في الدومينكان حضرته الجالية العربية الموجودة هناك وسط إجراءات احترازية مشددة.

وفيما يتعلق بأسرته وحياته الشخصية والعامة، كان الفنان راغب علامة قد قال خلال الجزء الثانى من استضافته فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، أولادى لديهم علاقات عاطفية وأنا أشجعهم على ذلك، وأنا أتحدث معهم كثيرا وصديقا لهم، ووصيتى لهم "لا تتركونى وحدى"، وتابع: أنا ليس لدى أى عداوات وأجعل مع أولادى مرافقين فقط فى لبنان بسبب الأجواء هناك، ولا ألتفت لتعليقات السوشيال ميديا لأنهم نفايات بشرية، ولا أحب أن أرد على المجهول.