نفاد تذاكر الحفل المرتقب لعمرو دياب بالسعودية

كشف النجم عمرو دياب عن نفاد تذاكر حفلته الغنائية المحدد لها يوم 18 يونيو الجاري في المملكة العربية السعودية

ونشر عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام" صورة من بوستر الحفل وكتب قائلًا: "حفلة عمرو دياب في "جدة يوم الجمعة "Sold out"

ومن المقرر ان يشدو الهضبة خلال الحفل بالعديد من أغانيه المفضلة لدى جمهوره منها "لو اتساب ويتعلمو وانامعاك و"يا أنا يا لأ"، و"بتهزر"

على صعيد اخر يستعد الهضبة لطرح اغنيتين جديدتين حيث كانت أخر أغانيه "الدنيا الحلوة"من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حق

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