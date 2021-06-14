”لو كنت” دويتو غنائي جديد يجمع أكرم حسني وهيفاء وهبي

أعلن النجم أكرم حسنى والسوبر ستار اللبنانية هيفاء وهبي عن طرح دويتو غنائي هو العمل الأول الذي يجمع بينهما، وسيطرح من خلال فيديو كليب مصور يحمل عنوان "لو كنت".

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع تومه، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

ونشر أكرم حسني وهيفاء وهبي على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر كليب "لو كنت"،

مع توقعات بطرح الكليب غدًا الاثنين نحو الساعة 5 مساءً.

جدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق صباح اليوم هاشتاج #لو_كنت مع صورة جديدة له وتعليق عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف" بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها " لوكنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه" بنفس الهاشتاج.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على تويتر ليصبح رقم 3 في مصر ورقم 1 في لبنان بالإضافة لتصدر نفس الهاشتاج باللغة الإنجليزية للمركز الخامس.