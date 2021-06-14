صور إيمي سمير غانم تبكي والدها في رسالة جديدة : "وحشني أنده اسمك"

إيمي سمير غانم الفنانة المصرية مازالت حريصة على الدعاء لوالدها الراحل الفنان الكبير سمير غانم، بعد مرور حوالي 3 أسابيع على وفاته، حيث شاركت الجمهور على انستجرام بمجموعة صور نادرة له وطالبت الجميع بالدعاء.

إيمي سمير غانم تدعو لوالدها

إيمي سمير غانم مازالت في حالة حزن على والدها الراحل، وقلق على حالة والدتها الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، التي ترقد في المستشفى في حالة غير مستقرة حتى الآن، حيث واصلت الدعاء لوالدها وعلقت على الصور وقالت: "اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم".

إيمي سمير غانم تستعيد تفاصيل علاقتها بوالدها

إيمي سمير غانم مازالت تستعيد ذكريات بعض التفاصيل الخاصة بينها وبين الفنان الراحل، ومن بينها مناداتها عليه باسمه، وتابعت في تعليقها على الصور وقالت: "وحشني أنده اسمك.. بحبك يا سمير"، وتفاعل عدد كبير من متابعيها وأصدقائها على الصور النادرة التي نشرتها إيمي لوالدها الراحل على هامش بعض أعماله الفنية، وكان من بين هؤلاء الفنانة ميريهان حسين وغيرها.

وكانت إيمي سمير غانم قد نشرت مؤخرا كذلك صورة لوالدها الراحل مع شخصيته الشهيرة "فطوطة"، تحدثت من خلالها عن بعض صفات والدها وطريقته في التعامل مع من حوله، وأنه كان شخص طيب القلب لا يتعمد إيذاء او جرح مشاعر من حوله مهما كانت الظروف، حتى في الأوقات التي تعرض فيها للظلم من قبل البعض كان يتنازل عن حقه ويسامح، وأكدت إيمي سمير غانم أن جميع من عمل مع والدها يعرف حقيقة شخصيته وطيبته.

إيمي سمير غانم مازالت حزينة على والدها الراحل

فكتبت ابنة الفنان سمير غانم: "يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله على قد طيبتك وقلبك الأبيض ربنا يغفر لك، ويطمنا عليك وتكون سعيد ومرتاح زي ما دايما كنت بتخلينا مبسوطين وعمرك ما زعلت حد، حتى اللي كان يجي عليك كنت بتسامحه في وقتها وعمرك ما كلمت حد بطريقة وحشة ابدا ابدا، دايما شايل هم كل اللي حواليك وحتى اللي بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك".

وأضافت: "أنا ودنيا عمره ما زعق لينا ولا كلمنا بطريقه تخوف حتي واحنا اطفال (راجل طيب طيب طيب اوي) يارب اشوفك تاني ..اللَّهُمَّ إِنَّ سمير ابن فتحيه فِي ذِمَّتِكَ، وحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ، فاغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللهم اجعل في قبره بهجه و سرور يارب".