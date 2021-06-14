صور نجمات يستعرضن أواخر مرحلة حملهن ..ديانا كرزون وفوز الفهد الأبرز

تنتظر 4 نجمات حالياً ولادة أطفالهن بشغف حيث تبقى لهن فترة قصيرة ليحملن لقب "أم" وحرصن في الأيام الماضية على استعراض اطلالاتهن في أواخر حملهن بالبطن البارز، فرصدنا لك ابرز اللقطات لهن .

فوز الفهد

مدونة الموضة الكويتية فوز الفهد استعرضت خلال الساعات الماضية أحدث اطلالاتها بمرحلة حملها الأخيرة حيث ظهرت مرتدية فستان أبيض وهي تضع يدها على بطنها اذا تنتظر بشغف قدوم مولودها الأول خلال أسابيع قليلة.

فوز الفهد احتل اسمها الترند قبل فترة على محركات البحث على موقع جوجل بعدما كشفت عن اسم ونوع جنينها على الرغم من تكتمها الشديد على جنسه طوال فترة حملها.

ونشرت فوز الفهد حينها صورة لزوجها وهي تتغزل فيه على إنستجرام فكتبت فيها: "حبيبي أبو أحمد" لتعلن بدون قصد بأنها تتنظر مع زوجها مولودا ذكرا سيطلقان عليه اسم "احمد".

فاليري ابو شقرا

ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا شاركت متابعيها في اليومين الماضيين بأحدث ظهور لها وهي تستعرض المرحلة المتقدمة من حملها حيث اطلت بفستان أسود لامع أبرز بطنها المنتفخ.

فاليري احتفلت بزواجها الصيف الماضي من رجل الأعمال زياد عمار بعد قصة حب رومانسية جمعتهما.

ديانا كرزون

النجمة الأردنية ديانا كرزون كشفت مؤخرا عن أول صورة لها بمراحل حملها الأخير حيث تتنظر ولادة طفلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وظهرت مرتدية فستان أصفر واسع بينما بدا بطنها بارزا، كما نشرت في نفس اللقطة صوراً لها مع زوجها الاعلامي معاذ العمري من حفل زفافها.

ديانا كرزون ارفقت الصورة برسالة مؤثرة لزوجها ولجنينها حيث جددت عهود حبها لزوجها وتمنت أن يحفظه الله لها، كما أطلقت سلسلة وعود لطفلها المنتظر وكتبت :"وها نحن ننتظر طفلنا الأول ، قطعة من قلبنا، سنحرص عليك جيداً، سنبقى معك دائمآ، وان وقعت سنساندك على اكتافنا، سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والاقرب لنا، اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا".

هبة طوجي

الفنانة اللبنانية هبة طوجي التي كشفت عن جنس مولودها وهو ذكر قبل اسابيع ماضية، استعرضت من جهتها اواخر حملها وهي برفقة زوجها الموزع الموسيقي ابراهيم معلوف الذي ظهر وهو يعزف لها الموسيقى بينما كانت تستمتع بعزفه مع جنينها.

وسبق وأن اطلت طوجي في فيديو ابرزت فيه حملها مرتدية ملابس كاجوال وظهرت وهي تدحرج الكرة على بطنها وعلقت قائلة :""قريباً سأرزق بصبي.. وحب وكرة القدم".