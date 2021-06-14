"جميلة الخلق والخُلق" .. وصلة مدح بين أحلام وإليسا بعد الترويج لحفل الأخيرة في السعودية

إليسا الفنانة اللبنانية حرصت على الترويج لحفلها الجديد المنتظر بالمملكة العربية السعودية المقرر إقامته هذا الأسبوع، حيث نشرت صورة جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بملامح مختلفة، وشوقت الجمهور لحفلها.

إليسا تروج لحفلها بالسعودية

إليسا تصدرت الترند بعدما كشفت عن بعض تفاصيل حفلها، وعلقت على صورتها وقالت: "أعد الأيام لعودة اللقاء مع كل جمهوري السعودي والغناء معهم في الرياض الجميلة"، كما نشرت فيديو برومو الحفل وشوقت الجمهور إليه وقالت: "أخيرًا نعود إلى حياتنا الطبيعية.. لا أستطيع الانتظار حتى ألتقي بجمهوري السعودي في الرياض الجميلة"، وطرحت إليسا وشركة روتانا بوستر الحفل، وكشفت الشركة عن فتح باب حجز التذاكر للجمهور في الحفل الذي تحييه إليسا مع وائل كفوري في يوم الخميس المقبل 17 يونيو في فندق فور سيزونز الرياض.

أحلام تدلل إليسا تزامنًا مع إعلان الأخيرة عن حفلها بالسعودية

أحدث ظهور لإليسا وترويجها لحفلها الجديد نال تفاعل كبير من الجمهور والنجوم، وعلى رأسهم الفنانة الإماراتية أحلام، التي عبرت عن مدى تشوقها لمتابعة حفل زميلتها الجديد، فأعادت نشر تغريدة إليسا وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "في الانتظار يا جميلة الخلق والخُلق صديقتي الرائعة".

رسائل المحبة بين أحلام وإليسا لم تنته عند الأولى، حيث حرصت الفنانة اللبنانية على الرد ع، حيث حرصت الفنانة اللبنانية على الرد على أحلام، فقالت: "أحلام حبيبة قلبي، بتمنى شوفك، كتير اشتقت لك وكتير بحبك"، لتعود أحلام وترد قائلة: "وأنا".

تفاصيل حفل إليسا الجديد

ولاقت حالة الود بين النجمتين، تفاعل قطاع كبير من جمهور كل منهما، حيث أشادوا بصداقتهما وباهتمام أحلام بدعم زميلتها في أحدث حفلاتها المنتظرة.

وسوف يشهد الحفل المقبل عدة مفاجآت، أبرزها عودة ثنائية وائل كفوري وإليسا بعد فترة طويلة من الغياب ومن صداقتهما القديمة، وهو الأمر الذي شوق الجمهور للحفل، والذي يعتبر الحفل الجماهيري الأول لإليسا بعد توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، ويأتي حفل إليسا ووائل كفوري بعد عدة حفلات ناجحة في الرياض مؤخراً برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا ومن أبرزها حفلات محمد عبده ونبيل شعيل وأصالة ونجوى كرم وماجد المهندس.