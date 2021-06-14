النجوم يحتفلون بعيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز الـ36 وشقيقه بفاجئه بصورة مرحة من طفولته

كريم محمود عبدالعزيز احتفل بعيد ميلاده الـ36؛ وقدم له عدد من النجوم الذين قدموا له التهاني، وكان من بينهم شقيقه المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز الذي نشر صورة نادرة لشقيقه وهو يرتدي ملابس سوبر مان.

محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

محمد محمود عبدالعزيز نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعه بشقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلاده الـ 36، الفنان محمد محمود عبدالعزيز قدم التهنئة لشقيقه الأصغر بهذه المناسبة وأكد على مدى العلاقة التي تربطهما حيث أكد أن كريم بالنسبة هو الابن الأكبر.

كما كشف عن صورة نادرة لكريم محمود عبدالعزيز وهو يرتدي ملابس سوبر مان في مرحلة الطفولة، فكتب محمد محمود عبدالعزيز: "كل سنة وانت طيب وبخير وفى أحسن صحة وأحسن حال يا ارجل الرجال وأغلى الغاليين، يا ابنى البكرى واخويا الصغير يا سوبر مان من يومك ربنا يخليك ليا، ويحفظك من كل شر ويفرح قلبك دايماً يا رب إن شاء الله، (اسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز

كريم محمود عبدالعزيز أعاد نشر أكثر من صورة للتهاني التي قدمها له زملائه في الوسط الفني على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام"، والذي كان من بينهم الفنان هيثم شاكر الذي كتب تعليقا على الصور التي نشرها: "عيد ميلاد سعيد كريم"، وقدم التهنئة كذلك الفنان شريف رمزي الذي كتب تعليقا على الصورة التي جمعته بكريم محمود عبدالعزيز قال فيه: "قلت أنزل أحدث صورة لنا علشان أقولك بيها كل سنة وأنت طيب يا أغلى الغلاوة"، كما قدم كذلك كل من الفنانة عبير صبري وشيكو التهنئة لزميلهما.

موعد عرض فيلم "موسى" لكريم محمود عبدالعزيز

كريم محمود عبدالعزيز يستعد خلال هذه الأيام لعرض أحدث أعماله الفنية، حيث يعود للسينما بفيلم جديد يحمل عنوان "موسى"، وهو الفيلم الذي يتناول قصة مهندس غير قادر على التعامل مع من حوله لذلك يبدأ في البحث عن صديق له ليصنع روبوت يتسبب في تغير كبير في حياة من حوله، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في قاعات السينما خلال هذا الصيف، ويشارك في بطولته كل من إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، وأحمد حاتم، وأحمد مالك، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.