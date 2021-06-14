تعليق طريف من محمد عطية على تشابه ملامحه مع جوليا روبرتس وتصاعد أزمة النصب باسمه على نجمات لبنان

محمد عطية خطف الأنظار بعدما وضع مقارنة من ناحية الشكل بينه والنجمة الأمريكية جوليا روبرتس، بينما كشف كذلك الفنان المصري عن موقفه من استغلال شخص لاسمه في بعض العمليات غير القانونية تجاه بعض النجمات من لبنان.

محمد عطية يسخر من تشابهه بالنجمة جوليا روبرتس

محمد عطية نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة خلال فترة مشاركته في برنامج "ستار أكاديمي" ووضعها في مقارنة مع صورة للنجمة العالمية جوليا روبرتس، وذلك ضمن هاشتاج "لو كنت" الذي شارك فيه العديد من النجوم بشكل طريف والذي يحمل اسم أغنية كل من الفنانة هيفاء وهبي وأكرم حسني، وسخر محمد عطية من تشابهه الكبير مع جوليا روبرتس، حيث علق على الصور التي نشرها فكتب: "لو كنت اتولدت في هوليود كنت هبقي جوليا روبرتس".

حقيقة استغلال اسم محمد عطية في عملية نصب بلبنان

محمد عطية والصورة التي وضعها للمقارنة أثارت تفاعل واسع من قبل زملائه في الوسط الفني الذين علق العديد منهم عليها، من بينهم الفنانة شيماء سيف، ومريهان حسين، وكارلا شمعون، وسينتيا مكرزل، محمد عطية قد كشف عبر حسابه على "فيس بوك" عن استغلال شخص لاسمه لتنفيذ عملية نصب على بعض النجوم وتحديدا في لبنان، حيث قام هذا الشخص بالاتصال بأكثر من 25 ممثلة لبنانية من أجل الاتفاق معهن على فيلم جديد يتم تصويره هناك.

محمد عطية نفى معرفته بهذه الشخص أو أي معلومات عن الفيلم الذي يجري التحضير له، مؤكدا أن في حال وجود عمل فني سوف تتواصل الشركة المنتجة مع النجوم وليس هو من سيقوم بذلك، فكتب محمد عطية: "الرقم ده فيه شخص منتحل شخصيتي وكلم أكتر من ٢٥ ممثلة لبنانية، وبيقول انه بيتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان وبيطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة ڤيديو، الشخص ده مش أنا ومفيش أي شئ من اللي بيقوله صحيح، ولو في أي عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للإتفاق الفني لأن ده شغل شركة الإنتاج".

صور رومانسية تجمع محمد عطية وخطيبته

محمد عطية يقضي خلال هذه الفترة إجازته الصيفية بصحبة خطيبته الكاتبة ميرنا الهلباوي، حيث نشر الثنائي العديد من الصور الرومانسية التي تجمعهما على الشاطئ وتبادلا رسائل الغزل، وكان محمد عطية وميرنا الهلباوي قد اعلنا عن خطوبتهما في شهر نوفمبر الماضي، بعد قصة حب جمعتهما وباتت حديث الجمهور في الشهور الماضية، وقدم العديد من المشاهير التهاني للثنائي بعد خطوة الخطوبة.