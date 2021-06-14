رضوى الشربيني تحيي ذكرى ميلاد والدتها الراحلة: "أول مرة هقولك عيدك في الجنة يا أحن أم"

رضوى الشربيني احيت ذكرى يوم مولد والدتها الراحلة بطريقة محزنة للغاية عبر حسابها على انستغرام فنشرت صورة لوالدتها مع طفلتيها في حفل سابق بعيد ميلادها، وأرفقت ذلك برسالة مبكية استعادت فيها ذكرياتها.

رضوى الشربيني تحيي ذكرى ميلاد والدتها الراحلة

الإعلامية المصرية رضوى الشربيني استعادت ذكرى عيد ميلاد والدتها التي رحلت عن عالمنا العام الماضي جراء تداعيات فيروس كورونا، لافتة الى أن هذا الاحتفال الأول الذي يمر بدون أن تحتفل به مع والدتها، فنشرت صورة لها مع ابنتيها من ارشيف احتفال سابق ، وأرفقت اللقطة برسالة مبكية جدا معربة عن اشتياقها الكبير لوالدتها.

وكتبت رضوى الشربيني في رسالتها لوالدتها الراحلة احياء لذكرى يوم مولدها :"زي النهارده كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك…زى النهارده كنت بقولك كل سنه و انت يا اجدع و احن و اطيب أم فىً الدنيا…زي النهارده كنت بدعي ربنا انه يخليكي لينا و مايحرمناش منك…والنهارده لى أول مره هقولك عيدك فى الجنه يا أمى بس هفضل أقول انك أجدع و أحن واطيب ام لحد ما أموت…ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنه…ويصبرنا على فراقك".

وتفاعل الجمهور مع رسالة رضوى الشربيني وساندوها بعباراتهم متمنين الرحمة لوالدتها الراحلة.

وفاة والدة رضوى الشربيني

والدة رضوى الشربيني توفيت أول مارس الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إعلان ابنتها عن إصابتها في منتصف فبراير الماضي بالفيروس، فيما كان عدد من أفراد رضوى الشربيني اصيبوا بالفيروس الا انهم شفيوا منه.

وانهارت رضوى الشربيني في جنازة والدتها ودخلت في حالة من الكآبة لفترة قبل أن تعاود نشاطاتها الإعلامية.