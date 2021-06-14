«حائل» قصيدة عمانية ضمن محور مسابقة سعودية

حظيت قصيدة الشاعر العماني عقيل اللواتي (حائل)، لتكون محور مجاراة في جائزة أمير حائل للتميز والإبداع لعام ٢٠٢١م، بمشاركة واسعة من الشعراء السعوديين. وفاز بمجاراة القصيدة أمين عبدالله حيان في المركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني حسين بن علي عبدالله آل عمار، وحصل على المركز الثالث صالح عبدالرحمن. وشارك الشاعر اللواتي كعضو لجنة تحكيم هذه المسابقة إلى جانب مجموعة من الشعراء وهم الدكتور نايف المهيلب رئيس النادي الأدبي بحائل والموريتاني الدكتور ولد متالي المرابط. وجاءت قصيدة الشاعر عقيل اللواتي متغنية بجمال حائل وكرم أهلها وتاريخها العريق الضارب في الجذور، كما تطرق اللواتي من خلال قصيدته إلى الأخلاق الحميدة التي يتصف بها الإنسان في (حائل)، وما يميز التكوين الثقافي والإنساني لهذه المدينة العريقة. وعبر الشاعر عقيل اللواتي عن سعادته لاختيار قصيدته لتكون محور مجاراة في هذه المسابقة الأدبية الشعرية التي يشارك بها في كل عام مجموعة كبيرة من الشعراء بالمملكة العربية السعودية، خاصة وأنها حظيت بإشادة طيبة من قبل القائمين على هذه المسابقة، موضحا أن الأعمال الشعرية المشاركة في هذه المسابقة كانت على قدر وعي الشعراء المتسابقين، وأن هذا الاختيار لهو إضافة نوعية في سبيل إيجاد تواصل شعري في منطقة الخليج على وجه الخصوص.

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