اليوم.. النادي الثقافـي ينظم ندوة التراث الطبي فـي عمان

مسقط -العمانية: ينظم النادي الثقافي مساء اليوم الثلاثاء ندوة التراث الطبي في عمان، وذلك من خلال بث مباشر عبر حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتحدث خلال الندوة الدكتور ناصر بن حماد العزري والدكتور خلفان بن زهران الحجي والدكتورة أمل بنت سيف الخنصورية فيما يدير الندوة الباحث يونس بن جميل النعماني وسوف يتناول المتحدثون خلال الندوة العديد من المحاور والمرتكزات التي تعنى بالتراث الطبي العماني بكافة مكوناته. الجدير بالذكر أن النادي الثقافي ومن خلال تواصل تنفيذ سلسلة فعالياته عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسعى إلى تنشيط الحراك الثقافي في كافة المجالات وصولًا إلى تلبية رغبات أعضائه ومتابعيه لمثل هذه المناشط الهادفة وتجسيدًا للشعار الذي يحمله كمظلة فكر وإبداع للجميع.

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