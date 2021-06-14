اليوم.. النادي الثقافـي ينظم ندوة التراث الطبي فـي عمان

مسقط -العمانية:

وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقية إدارة وتشغيل وتوظيف حصن جبرين بولاية بهلا بمحافظة الداخلية، مع شركة الثقة المتكاملة للاستثمار. وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، فيما وقعها من جانب شركة الثقة المتكاملة للاستثمار عبدالله بن حمد بن علي العلوي، بمكتب سعادته بالوزارة. يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة التراث والسياحة لتمكين القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة لإثراء السياحة الثقافية، ولإعادة تنشيط مواقع التراث الثقافي، كجزء من أهدافها الرامية إلى صناعة قطاع سياحي مستدام وتعزيزه بما يتلاءم مع الإرث الغني والمتنوّع للسلطنة، وإيجاد المزيد من الفرص مع تعظيم القيم المُضافة للمجتمع المحلي لتحقيق (رؤية عُمان 2040). وستُثمر هذه الاتفاقية عن جذب المزيد من الزوّار لهذا الموقع التاريخي الذي يُبرز عراقة التاريخ العُماني وثقافته الأصيلة، كما سيستفيد الزوّار من المرافق والخدمات الحديثة التي ستقدِّم تجربة متكاملة ومميّزة عند تجوالهم في أروقة هذا الصرح العريق.

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