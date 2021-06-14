ظهور لافت لهنادي مهنا بالحجاب وعبير صبري بالنقاب في فيديو جديد .. ما القصة؟

عبير صبري وهنادي مهنا ظهرتا في تصوير فيلم "ليلة العيد" الذي يجمعهما للمرة الثانية مع الفنانة يسرا بعد تجربتهما الأخيرة معها في مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في شهر رمضان 2020.

عبير صبري بالنقاب وهنادي مهنا بالحجاب في فيلم "ليلة العيد"

عبير صبري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو وهي ترتدي النقاب من كواليس تصوير فيلم "ليلة العيد" الذي قد بدأ تصويره في الفترة الماضية، وظهرت النجمة المصرية مع زميلتها الفنانة هنادي مهنا التي أيضا كانت ترتدي الحجاب أثناء التصوير، وعلقت الفنانة عبير صبري على الفيديو الذي نشرته فكتبت: "أنا وهنادي القمر مع بعض تاني، فيلم (ليلة العيد) إخراج المخرج الكبير سامح عبد العزيز وإنتاح أحمد السبكي، ما شاء الله".

لقاء جديد يجمع عبير صبري وهنادي مهنا بعد مسلسل "خيانة عهد"

عبير صبري وهنادي مهنا يعد فيلم "ليلة العيد" هو التعاون الثاني بينهما بعد تجربتهما في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، والذي عرض في شهر رمضان 2020 وهو أيضا من إخراج سامح عبدالعزيز، وقد ظهر أيضا الثنائي في المسلسل وهما يرتديان الحجاب في أحد المشاهد، ونشرت وقتها عبير صبري مجموعة من الصور مع زميلتها هنادي مهنا وحلا شيحة من كواليس التصوير.

ولذلك ذكرت الفنانة المصرية متابعيها بأن ظهورها مع هنادي مهنا هو الثاني، وحصد الفيديو الذي نشرته عبير صبري أكثر من 60 ألف مشاهدة بعد أقل من ساعة من نشره، بينما قامت هنادي مهنا بنشر بعض التحضيرات على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" أثناء تصوير الفيلم الجديد.

يسرا تعود لتصوير فيلم "ليلة العيد" بعد أشهر من التوقف

فيلم "ليلة العيد" يعد من الأفلام التي بدأ تصويرها منذ أشهر طويلة لكنه توقف لفترة بسبب انشغال بطلة العمل الفنانة يسرا في مسلسلها الدرامي الأخير "حرب أهلية" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وكذلك إصابتها بفيروس كورونا، مما تسبب في تأجيل التصوير لأسابيع حتى عاد صناعه لاستكماله في شهر مايو الماضي، وسوف يستمر نجوم العمل في تصويره خلال الأيام القادمة من أجل الانتهاء منه بشكل كامل في أسرع وقت حتى يتم الاستعداد لعرضه في المرحلة المقبلة.

ويشارك في بطولة فيلم "ليلة العيد" كل من الفنانة ريهام عبدالغفور، وسميحة أيوب، سيد رجب، وعبير صبري، ويسرا اللوزى، وهنادى مهنى، ونهى صالح، ومحمد لطفى، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف أحمد عبدالله.