منة عرفة تتغزل في خطيبها بفيديو طريف والأخير يلمح لاقتراب زواجهما

منة عرفة أثارت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو طريف عبرت فيه عن حبها لخطيبها محمود المهدي الذي ألمح الى اقتراب زواجه من الفنانة المصرية.

منة عرفة تعترف بحبها لخطيبها محمود المهدي

منة عرفة نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فيديو طريف على طريقة الـ"تيك توك" وهي تعبر فيه عن مدى حبها وارتباطها بخطيبها محمود المهدي، الذي تم الإعلان عن خطوبتها منه في شهر مايو الماضي، منة عرفة كتبت كذلك تعليقا على الفيديو الذي نشرته: "حبيبي حبيبي"، مما جعل محمود المهدي يظهر في فيديو أخر طريف كعادته في التعبير عن حبه لخطيبته منذ الإعلان عن ارتباطهما، حيث طلب منها أن تجهز حقيبة ملابسها من أجل تنفيذ خطوة الزواج.

محمود المهدي يكشف عن اقتراب زواجه من منة عرفة

محمود المهدي لم تكن تلك المرة الأولى التي يلمح فيها عن اقتراب زواجه من الفنانة المصرية، حيث أنه قد نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على "انستجرام" منذ أيام قليلة وعلق عليها قائلا: "بقولها خلاص هنجيب الغسالة قريب"، في إشارة منه إلى الرسالة التي نشرها منذ أسابيع وكتب فيها: "ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة"، والتي تكشف عن أمنيته بالزواج منها، وقد علقت منة عرفة على رسالة خطيبها فكتبت: "بحبك باستمرار بحبك طول العمر".

تفاصيل تعارف منة عرفة على خطيبها

منة عرفة قد نشرت فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، ردت من خلاله على تساؤلات جمهورها عن تفاصيلها ارتباطها، كما وجهت الشكر إلى الجمهور بسبب رسائل التهاني التي تلقتها، وقالت ان فرحتها اكتملت بفرحة الجمهور بها، ولكنها في البداية كانت ترغب في إخفاء هوية خطيبها وذلك لأنهما لا يريدان استغلال الأمر لتحقيق شهرة أو لكي تصبح تريند أو أن يقال عنهما إنهما يستغلان الأمر من أجل الترويج لأعمالهما الجديد.

منة عرفة أوضحت إنها اضطرت إلى إغلاق خاصية التعليقات بعد إعلان خطوبتها، وذلك بسبب التعليقات السلبية على الصورة وبسبب اهتمام معظم المعلقين بمعرفة هوية خطيبها، وأشارت إلى أنها كانت تريد الحفاظ على فرحتها بالخطوبة لذلك أغلقت التعليقات، ولكنها كشفت بعد ذلك عن صورة خطيبها وهويته للجمهور من أجل أن يشاركوها فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، كما أكدت منة عرفة أن بداية تعارفها على خطيبها كانت في فيلم "666"، والذي يشارك في بطولته وإنتاجه، وقالت إن علاقتهما تطورت في نهاية الفيلم من علاقة زمالة إلى ارتباط.