أطفال "ذا فويس كيدز" يتورطون في الأزمات وحكم بحبس معاذ عيسى

برنامج "ذا فويس كيدز" يعتبر من أهم برامج اكتشاف المواهب الغنائية بين الأطفال، لكنه من أبرز البرامج التي أثارت الجدل بين قطاع كبير من المتابعين بسبب الأزمات التي تورط فيها بعض المتسابقين من المواسم السابقة، سواء خلال فترة بث البرنامج أو حتى بعد انتهائه بفترة طويلة

معاذ عيسى

كان من أبرز المواهب الغنائية الواعدة التي أثارت الجدل مؤخرًا بتورطها في أزمة صعبة هو الفنان معاذ عيسى البالغ من العمر 15 عامًا، والذي تم إلقاء القبض عليه مؤخرًا بتهمة التعدي على زميل له بمفتاح سيارة، ما أدى لكسر جمجمته وإدخاله إلى العناية المركزة، والتي يرقد فيها بحالة حرجة.

واتهمت النيابة العامة معاذ عيسى، بالشروع في قتل زميله وتم حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما حرصت والدة الضحية على التأكيد على أن حالة ابنها مازالت حرجة بالمستشفى، وانتقدت تصرفات معاذ عيسى وأوضحت أنه بات شهيرًا في منطقة سكنه بافتعال المشاكل والأزمات، بحسب قولها.

هايدي محمد

خلال الموسم الماضي من البرنامج، وفي المرحلة الأولى من المسابقة غنت إحدى المواهب التي تدعى هايدي محمد أغنية "هذه ليلتي" لكوكب الشرق أم كلثوم، إلا أن أحدا من الحكام وهم عاصي الحلاني، نانسي عجرم، محمد حماقي؛ لم يلتفت إليها، وهو ما يعني خروجها من تلك المرحلة، لكن الجمهور كان له رأيًا آخر، حيث أشادوا بصوت هايدي واستنكروا عدم إعطائها فرصة أخرى، وهو ما تسبب في أزمة للبرنامج بسبب الفتاة.

من جانبه حرص عاصي الحلاني على التعليق على الأمر وقتها وأكد أن هناك الكثير من الأصوات الرائعة إلا أن ظهورها على الشاشة لا يتم حسب اختيارهم، وهناك احتمال كبير لوجود أصوات ومواهب مع مدربين بعد أن تكون الأعداد قد اكتملت، وهو ما يعني عجز لجنة التحكيم عن اختيار الصوت، لاكتمال العدد، كما نصح الفتاة بالتقديم مجددا في الموسم المقبل.

لكن تعليق عاصي لم يلق ترحيبًا من هايدي محمد التي استنكرت حينها ما صرح به عاصي، ووصفت كلامه بالكذب كما اتهمته وباقي لجنة التحكيم بالتسبب في تعطيل مسيرتها الفنية، ونال الأمر وقتها تفاعل قطاع كبير من المتابعين الذين كشفوا عن رأيهم في الأزمة المثارة حول هايدي محمد.

أشرقت أحمد

أشرقت أحمد كانت من بين المواهب التي أثارت الجدل كذلك خلال فترة تواجدها بالبرنامج، ولكن بسبب والدها، الذي تسبب في وضعها بموقف محرج خلال مرحلة تجارب الأداء، فبعدما أدت أشرقت أغنية أما براوة، ونالت إعجاب لجنة التحكيم، حرص والد أشرقت على حسها على اختيار فريق الفنان تامر حسني بدلًا من كاظم الساهر، وهو ما جعل جمهور القيصر يشعرون بحالة استياء من تصرفات والد الطفلة حينها.

كما خالف والد أشرقت قوانين البرنامج وقتها وقام بنشر تفاصيل تسببت في حرق بعض الحلقات المسجلة قبل عرضها وأعلن تأهل ابنته للمرحلة التالية، إضافة إلى نشره لقطات خلال تواجد ابنته في الكواليس وهو ما يخالف البرنامج أيضًا، وهو ما أثر بالسلب على أشرقت فيما بعد.

سيف بوحمدان

قبل 3 أعوام وقعت أزمة بسبب المشترك سيف بوحمدان، حيث قامت مشادة كلامية بين والد والد المشترك وبين الفنان كاظم الساهر، بسبب عدم اختياره لابنه دون وجود سبب لذلك بحسب وجهة نظره، وذلك بعد انتهاء مرحلة المواجهة بين المتسابقين حمزة لبيض وميريتيا عماد وسيف بو حمدان، والتي انتهت باختيار كاظم الساهر للمشترك حمزة لبيض ليكمل مشواره في البرنامج.

وبسبب اختيار كاظم الساهر للطفل حمزة لبيض انفعل والد سيف بو حمدان بشدة، ليذهب للتحدث إلى الفنان العراقي متسائلاً عن السبب الذي دفعه لعدم اختيار ابنه وهو ما تسبب في إثارة الجدل بين الجمهور وقتها.