فيديو هيفاء وهبي تغني راب مع أكرم حسني في "لو كنت" وكلمات الأغنية الغريبة تفاجئ الجمهور

هيفاء وهبي وأكرم حسني طرحا مساء اليوم الاثنين فيديو كليب "لو كنت" الذي روج الثنائي له في الساعات الأخيرة، وتفاعل مع اسمه العديد من نجوم الوسط الفني الذي دشنوا هاشتاج له.

طرح أغنية "لو كنت" لهيفاء وهبي وأكرم حسني

هيفاء وهبي طرحت عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو كليب "لو كنت" الذي يجمعها مع النجم المصري أكرم حسني لأول مرة في عمل غنائي، حيث يقوم الثنائي في الكليب الجديد بغناء الراب بشكل حوار يجمعهما تظهر فيه الأفكار التي توضح طريقة تفكير كل من الرجل والمرأة في العديد من المواقف.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان أكرم حسني، وتميزت بأسلوبها الطريف حيث يغني أكرم حسني أحد مقاطع الأغنية ويقول: "لو كنت كرسي كنت هابقى كرسي الاعتراف، لو هابقى شكل هندسي هاميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هابقى دفتر انصراف"، بينما تغني هيفاء وهبي كوبليه أخر يقول: "لو كنت عين مغمضة كنت ابقى بردو شايفة، لو كنت كلمة هابقى صادقة ..مش هابقى زايفة، لو كنت لمبة هكهربك و عليك مش هابقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا بردو هيفا".

آلاف المشاهدات لأحدث أغاني هيفاء وهبي

أغنية "لو كنت" ظهر فيها الثنائي أكرم حسني وهيفاء وهبي وهما يرقصان على العديد من الإيقاعات الموسيقية، وحققت الأغنية آلاف المشاهدات عبر كل من القناة الرسمية لهيفاء وهبي وأكرم حسني، والكليب الجديد هو من إخراج حسام الحسيني، وقد عبر الجمهور عن تفاجئه بكلمات الأغنية التي أشاد العديد منهم بها وطريقة غناء كل من النجمين وتحديدا هيفاء وهبي التي لم تعتاد على هذه النوعية من الأغاني.

وطرح أكرم حسني الصورة الدعائية الأولى للأغنية "لو كنت" أمس الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الإعلان الجديد ونشروا العديد من التعليقات الطريفة على عنوان الأغنية "لو كنت".

النجوم يتفاعلون بطرافة مع أغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي

وكان من بين النجوم الذين تفاعلوا كذلك مع أغنية "لو كنت" الفنانة آيتن عامر التي نشرت صورتها وعلقت:" ‎لو كنت ساعة كنت هابقى ساعة حظ ما تتعوضش"، ونشر هشام ماجد صورة له وعلق:" لو كنت ورقة كنت هبقى ١٠٠ جنيه"، أما كريم فهمي فعلق على الهاشتاج قائلاً:" لوكنت رف مطبخ كنت هبقى عالي فوق".

وقد انضم عدد من النجوم إلى حملة الترويج لأغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي الجديدة ومنهم محمد أنور، وأوس أوس، وأحمد الشامي، والمطرب أحمد فهمي، ومحمد عطية، والموزع نادر حمدي، وأحمد أمين ومصطفى خاطر، وميريهان حسين، وغيرهم.

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تستعد لعرض فيلم "أشباح أوروبا" في الفترة القادمة بعد فترة من التأجيلات في الشهور الماضية.