شاهدوا أحدث ظهور لـ علا غانم بعد اختفاء 4 سنوات .. هل تغيرت ملامحها؟

علا غانم الفنانة المصرية، عادت للظهور من جديد بعد غياب طويل دام لمدة 4 سنوات، حيث تداول الجمهور لها مقطع فيديو بعد عودتها من أمريكا إلى مصر، وظهرت في الفيديو وهي تقوم بتصفيف شعرها داخل أحد مراكز التجميل.

أحدث ظهور لـ علا غانم بعد عودتها إلى مصر

علا غانم ظهرت في الفيديو بملامح متغيرة بعض الشيء عن آخر ظهور لها منذ أعوام، كما تحدثت عن معاناتها بسبب عدم قدرتها على ضبط شعرها بالشكل الذي ترغب به، وذلك طوال السنوات الـ4 الماضية بعدما سافرت للاستقرار في أمريكا مع أسرتها وابتعادها عن الوسط الفني دون إبداء أسباب واضحة حتى هذه اللحظة.

علا غانم تثير تساؤلات الجمهور حول إمكانية عودتها للتمثيل

الفنانة المصرية علا غانم استعرضت كذلك شعرها في الفيديو وعبرت عن مدى إعجابها به، وعلقت قائلة: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي.. ورجعت عشان أظبط شعري"، ونال الفيديو الذي انتشر للفنانة المصرية ويوثق عودتها للأضواء مجددًا؛ تفاعل قطاع كبير من جمهورها الذين تساءل بعضهم عن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد هذا الفيديو، وتعويض فترة الغياب الماضية التي لم تحسم الجدل خلالها حول ما إذا كانت ابتعدت عن التمثيل بشكل نهائي أم أنها تأخذ فترة راحة فقط.

الجدير بالذكر أن علا غانم كانت قد اختفت لمدة 4 سنوات تقريبًا منذ أن شاركت في فيلم "الفندق" مع محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، ومسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغني وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.

علا غانم تحتفل بزفاف ابنتها

وبالرغم من أنها قد قدمت فيلما في عام 2019 بعنوان "خط الموت" إلا أن العمل لم يحظ بأي نجاح يذكر، وهو ما جعلها أيضًا تعتبر في أحدث ظهور ها، أنها مختفية عن الجميع منذ 4 أعوام متتالية.

علا غانم كانت مقلة كذلك في مشاركة الجمهور على موقع انستجرام، بصورها وأخبارها، واكتفت كل فترة بالتفاعل مع أبرز الأحداث الجارية أو نشر صورها مع أسرتها في بعض المناسبات والفعاليات.

وفي 2019 احتفلت الفنانة علا غانم بزفاف ابنتها نرمين الدفراوي فى حفل عائلي، لم تعلن تفاصيله واكتفت بنشر عدد من الصور، وعلقت على الصورة الأولى التي جمعت العروسان مع المأذون "ابنتي تزوجت " بينما كتبت على الصورة الثانية أثناء تجهيز العروسة وكتبت"ابنتي العروسة الرائعة"، وتعد نرمين دوت الخليج الابنة الكبرى للفنانة علا غانم من زوجها السابق وليد الدفراوي، وتعيش الابنة فى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الدراسة، وقد أنجبت علا غانم ابنتها الأولى وهي في عمر 17 سنة.