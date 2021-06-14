"أعلن اختراق صفحاته على طريقة الفيلم".. هكذا روج أحمد فهمي لـ"العارف" مع أحمد عز

أحمد فهمي فاجأ الجمهور اليوم بالكشف عن اختراق حساباته على مواقع التواصل، في طريقة جديدة للدعاية لفيلمه الجديد "العارف" مع الفنان أحمد عز، وذلك بعد اقتراب موعد طرحه في السينما هذا الصيف.

أحمد فهمي يشوق الجمهور لفيلم "العارف" بطريقة مبتكرة

ونشر أحمد فهمي اليوم على حسابه بفيسبوك تعليقاً أوحى بتعرضه لمحاولة إختراق لصفحاته على فيسبوك وقال:" قديم أوي اللي لسه باعتلي لينك الهاك بتاع أمازون ده قالك هيهكرني كده أنا بابا يلا"، قبل أن يعود وينشر صورة له تفيد بتعرضه للاختراق وعلق عليها قائلاً:" انا مش بعيد .. الدور علي مين !"، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يكتشف خدعته في الترويج لفيلمه الجديد "العارف" بهذه الطريقة، خاصة بعد تفاعل عدد من النجوم معه.

هنا الزاهد والنجوم يتفاعلون مع طريقة دعاية فيلم "العارف"

وانضم عدد من النجوم إلى أحمد فهمي للترويج لفيلمه الجديد "العارف"، وعلى رأسهم زوجته هنا الزاهد التي نشرت صورة حساب أحمد فهمي وعلقت:"الفيسبوك وأكونت الانستجرام بتوع أحمد اتسرقوا وهو مالوش علاقة بأي حاجة هتنزل عليهم"، وعلق عدد من النجوم بسخرية على إعلان أحمد فهمي عن اختراق حساباته ومنهم أحمد السقا الذي قال له:" اومال عاملي فيها شبح، وانا بابا يالا، وفي الاخر اتروقت.."، بالإضافة إلى صفحات عدة فنانين مثل أمير كرارة وأحمد حلمي ومصطفى خاطر وغيرهم.

تفاصيل وموعد عرض فيلم "العارف"

واقترب موعد عرض فيلم "العارف" الذي يجمع أحمد عز مع أحمد فهمي لأول مرة، ومن المقرر ان يطرح في بداية الشهر المقبل للمنافسة في موسم الصيف، وذلك بعد فترة طويلة من تأجيل الفيلم بسبب أزمة فيروس كورونا، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم أول برومو له في بداية عام 2020 قبل التراجع عن طرحه في أكثر من مناسبة، وتدور قصة فيلم "العارف.. عودة يونس" في إطار أكشن تشويقي حول عالم الاختراق الإلكتروني وما حوله من جرائم وقصص غامضة.

ويعتبر الفيلم البطولة الأولى لأحمد فهمي مع أحمد عز، وأول أدواره الكبيرة خارج الكوميديا، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح بجانب عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.