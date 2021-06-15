فيديو ريهام سعيد تعلن توقف برنامجها "صبايا الخير" مجدداً..هل وقت في أزمة أخرى؟

ريهام سعيد، الإعلامية المصرية، فاجأت متابعي برنامجها "صبايا الخير" على قناة "النهار" بإعلان توقف عرض برنامجها على القناة، وذلك بعد أيام من إختفاء البرنامج من القناة وتساؤل جمهورها عن سبب غيابها وإثارة التكهنات حول وقوعها في أزمة جديدة.

ريهام سعيد تعلن توقف برنامجها "صبايا الخير"

وردت ريهام سعيد على تساؤلات جمهورها حول سبب غيابها عن تقديم برنامجها "صبايا الخير" على قناة "النهار"، ونشرت فيديو على حسابها بفيسبوك وعلقت عليه قائلة:" ريهام سعيد تصرح السبب وراء اختفاء برنامج صبايا الخير من علي شاشة النهار"، وقالت في الفيديو إنها قدمت آخر حلقات برنامجها قبل إنتهاء تعاقدها مع القناة، وإنها لم تكن ترغب في وداع الجمهور في الحلقة السابقة بسبب كرهها للحظات الوداع لذلك لم تنوه في الحلقة عن ذلك الأمر.

ريهام سعيد تكشف حقيقية إيقاف برنامجها بسبب أزمة جديدة

ونفت ريهام سعيد في الفيديو وجود أي خلافات لها مع القناة بسبب محتوى البرنامج المثير للجدل، وقالت إنها كانت متعاقدة مع القناة لمدة عام، وانتهى التعاقد وقدمت آخر حلقاتها، ونفت وجود أي أزمة على محتوى البرنامج وأكدت أن جميع الحلقات موجودة على القناة وعلى يوتيوب، وأن الحلقات تأتي بإشراف القناة والتي تراجعها قبل إذاعتها بالإضافة إلى وجود رقابة على البرنامج، وشددت على علاقتها القوية مع إدارة البرنامج والقناة.

هل وقعت ريهام سعيد في أزمة جديدة؟

ووجهت ريهام سعيد الشكر لفريق عمل برنامجه والجمهور، وقالت إنها ستستغل الفترة الحالية للتواجد مع أبنائها والحصول على أجازة للاستراحة من مجهودها في البرنامج في الفترة الأخيرة، وقالت إنها قضت عام في البرنامج ولم تكشف موعد عودتها مرة أخرى، وكانت ريهام سعيد قد عادت لتقديم البرنامج في نهاية العام الماضي بعد إنتهاء قرار إيقافها، ولكنها توقفت عن تقديم البرنامج قبل مرور عام على عودتها وهو ما أثار التساؤلات حول وجود أزمة أو خلافات تسببت في توقفها.

وواجهت ريهام سعيد في السنوات الأخيرة انتقادات كبيرة بسبب محتوى برنامجها "صبايا الخير"، والذي تسبب في وقوعها في عدة أزمات قانونية وواجهت اتهامات عدة وعدة قضايا مثل الاتجار بالبشر والتي حبست على أثرها لفترة على ذمة التحقيقات وكذلك اتهامها بالإساءة لمرضى السمنة والتي كانت آخر أزماتها في البرنامج وتسببت في صدور قرار بمنعها من الظهور على الشاشة لمدة عام.