إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها دلال عبد العزيز وتعليق مقلق من أشرف زكي عن حالتها

دلال عبد العزيز ما زالت تتصدر اهتمامات الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب تواجدها في المستشفى وعدم استقرار حالتها الصحية، ونشرت ابنتها إيمي سمير غانم تعليق جديد عن والدتها وهو الأمر الذي أقلق الجمهور على حالتها.

تعليق جديد من إيمي سمير غانم عن والدتها

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم تعليق جديد عن حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لوالدتها على حسابها بانستقرام ودعت لها قائلة:" يارب اشفي امي و عافيها"، وتفاعل مع تعليق ودعاء إيمي سمير غانم عدد كبير من النجوم والجمهور، وأثارت القلق أيضاً بسبب عدم الكشف عن تطورات جديدة عن حالة دلال عبد العزيز وتكثيف الدعاء لها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد فترة طويلة من بقائها في المستشفى.

تعليق مقلق من أشرف زكي على حالة دلال عبد العزيز

وفي نفس السياق، أثار تعليق من الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، القلق أيضاً على حالة دلال عبد العزيز الصحية، وذلك بعد رفضه التعليق على حالتها أثناء مداخلة هاتفية له مع برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي، وقال إنه لن يعلق على حالتها بناء على طلب أسرتها، والتي طلبت أن تكون دوت الخليج المصدر الوحيد لأخبار دلال عبد العزيز، وأكد أشرف زكي أيضاً إنه لا يعرف آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية، وهو ما يزيد الغموض حولها وكذلك قلق الجمهور.

أسرة دلال عبد العزيز تدعو لها

وكان آخر تعليق من أسرة الفنانة دلال عبد العزيز على حالتها الصحية من الإعلامي رامي رضوان، والذي نشر صورتها على حسابه بانستقرام وعلق عليها قائلاً:" وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الإطمئنان عليها، لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وأشارت آخر التقارير الطبية حول حالة دلال عبد العزيز الصحية إلى أنها تعاني من تليف في الرئة، وأن حالتها الصحية تشهد تحسنا خلال هذه الفترة لكنه ليس بالشكل المطلوب حيث تتحرك في الغرفة باستعمال كرسي متحرك، وتتلقى جرعات أكسجين، ويعمل الأطباء على متابعة الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز وتخفيف الآثار الناجمة بعد شفائها من فيروس كورونا.