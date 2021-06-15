أول تعليق من محمد فراج بعد زواجه من بسنت شوقي ولقطات جديدة من حفل زفافهما..بالفيديو

محمد فراج شارك الجمهور اليوم أول تعليق ورسالة رومانسية له بعد زواجه من بسنت شوقي، ونشر أيضاً فيديو وثق به أبرز لقطات حفل زفافهما الذي تصدر السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.

فيديو يوثق أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

ونشر الفنان محمد فراج اليوم فيديو على حسابه بانستقرام، وثق به أبرز لقطات ولحظات حفل زفافه على بسنت شوقي، وعرض الفيلم بطريقة سينمائية، ونشر معه أول تعليق بعد زفافه على بسنت شوقي، ووجه إليها رسالة رومانسية وقال:" اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة افضلها، وارزقنا الصبر والحلم اكمله، واكتب لنا الخير كله واسعدني معها وبقربها في الدنيا وفى الجنة..".

رسالة رومانسية من محمد فراج إلى زوجته بعد زفافهما

وتابع محمد فراج في رسالته الرومانسية إلى زوجته بسنت شوقي بعد زفافهما وقال:"الحمد لله الذى بنعمته وفضله تتم الصالحات.. الحمد لله إن حب حياتى بقت شريكة حياتى.. بشكر من كل قلبى كل الناس اللى ساعدت فى إن أحلى يوم فى حياتى يحصل ويطلع بالشكل ده"، وكانت بسنت شوقي قد نشرت نفس الفيديو على حسابها بانستقرام، وعلقت بطريقة كوميدية على زفافها، مستعينة بجملة من مسلسل "لعبة نيوتن" لزوجها محمد فراج وقالت في رسالة أخرى:" هو العمر إيه غير ليلة.. زي الليلة".

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وكان محمد فراج قد احتفل بزفافه على بسنت شوقي في حفل كبير حضره عدد كبير من النجوم، وتصدر الحفل مواقع التواصل، وشهد عدة لقطات بارزة مثل دخول محمد فراج مع بسنت شوقي إلى المكان المجهز لعقد القران على متن دراجة قادها محمد فراج على أنغام أغنية "حاجة غريبة" الذي جمع كل من الفنانة شادية وعبدالحليم حافظ في فيلم "معبودة الجماهير"، وعقب وصول العروسين قاما بالرقص بشكل أبهر زملائهما والنجوم الذين حضروا الحفل، بالإضافة إلى بكاء وتأثر بسنت شوقي أثناء حفل الزفاف.

وحضر عدد كبير من النجوم حفل الزفاف وعلى رأسهم النجم أحمد حلمي، ويوسف الشريف، وإنجي علاء، وهنا شيحة، وريهام عبدالغفور وزوجها، وسيد رجب، ومنى زكي، وعلا رشدي، وأحمد داوود وغيرهم.