تكريم سوسن بدر بجائزة الأدب والإبداع

نشرت سوسن بدر صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت سوسن بدر أثناء تكريمها مع غادة عبد الرازق و بوسي شلبي وعلقت قائلة :" اتشرفت بتكريمى جائزة الأدب والإبداع من دكتور صديق عفيفى مع أحلى وأطيب صحبة.. النجمة الجميلة غادة عبد الرازق والإعلامية الرائعة بوسي شلبى ♥"

يذكر أن شاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.