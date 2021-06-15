أعلن النجم أكرم حسنى والسوبر ستار اللبنانية هيفاء وهبي عن طرح دويتو غنائي هو العمل الأول الذي يجمع بينهما، من خلال فيديو كليب مصور يحمل عنوان "لو كنت".
الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع تومه، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.
ونشر أكرم حسني وهيفاء وهبي على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر كليب "لو كنت"،
جدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق هاشتاج #لو_كنت مع صورة جديدة له وتعليق عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف" بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها " لوكنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه" بنفس الهاشتاج.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على تويتر ليصبح رقم 3 في مصر ورقم 1 في لبنان بالإضافة لتصدر نفس الهاشتاج باللغة الإنجليزية للمركز الخامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. كليب ”لو كنت” دويتو غنائي جديد يجمع أكرم حسني وهيفاء وهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.