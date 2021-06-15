أحدث ظهور لمحمد صلاح مع زوجته وعائلته في عيد ميلاده الـ29 ويواصل احتفاله في دبي.. بالفيديو

محمد صلاح يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ29، وتداول الجمهور صورة لأحدث ظهور لمحمد صلاح مع زوجته وعائلته في نهاية أجازته في القاهرة، قبل أن يستكمل أجازته واحتفاله بعيد ميلاده في دبي.

محمد صلاح مع عائلته في نهاية أجازته بالقاهرة

وأنهى نجم الكرة العالمية محمد صلاح أجازته في مصر بلقاء أسرته، وتداول الجمهور على مواقع التواصل أحدث صورة لمحمد صلاح مع عائلته، وذلك بعد أيام من تواجده في مصر لقضاء أجازته الصيفية، ونشر مؤخراً على انستقرام عدة صور له من أجازته على الشاطيء في مصر، وألتقى عدد من أصدقائه وزملائه اللاعبين والمشاهير في مصر، واستغل أجازته للاحتفال بعيد ميلاده الـ 29.

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده في دبي

واستكمل محمد صلاح أجازته الصيفية في دبي، ونشر زميله في المنتخب المصري أحمد حسن كوكا عدة صور له في دبي مع محمد صلاح، ونشر فيديو من احتفالهم المفاجيء بعيد ميلاده أثناء تواجدهم في أحد المطاعم بدبي، وظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يحتفل مع عدد من أصدقائه بقالب حلوى كبير، في حفل من أصدقائه كمفاجأة في عيد ميلاده، ومن المقرر أن يقضى صلاح عدة أيام في دبي قبل أن يحدد موعد عودته للموسم الكروي.

إنجازات محمد صلاح في 2021

وتصدر محمد صلاح مواقع التواصل في الفترة الأخيرة بعد نشر عدد من الفنانين والمشاهير صوراً لهم مع محمد صلاح وأبرزهم نيللي كريم وديانا هشام ونجوم الكرة حسام غالي وعمر جابر ومحمود تريزيجيه وغيرهم، وكذلك نشر محمد صلاح صوراً له مع شقيقه أثناء تواجدهما في مدينة العلمين، وكان محمد صلاح قد أنهى موسمه الكروي في الدوري الإنجليزي بإنجازات جديدة في مسيرته وعلى رأسها إحرازه لـ22 هدفا خلال الموسم الماضي، كما نجح في صناعة 5 تمريرات حاسمة في ما يقارب 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أحرز العديد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وفاز محمد صلاح هذا الموسم على جائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين من تصويت الجمهور، وذلك بعد أن ساهم في تأهل فريقه ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، واحتلاله المركز الثالث في الدوري، واحتلال صلاح للمركز الثاني في قائمة هدافين الدوري، بفارق هدف وحيد، وتلقى صلاح عدة إشادات بسبب تألقه هذا الموسم.