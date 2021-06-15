شاهد.. البوستر الدعائي لفيلم ”العارف”

كشف أبطال فيلم "العارف" عن البوسترات الدعائية للعمل الذى تقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 14 يوليو المقبل، لينافس فى موسم عيد الأضحى هذا العام، حيث تصدر كل من أبطال الفيلم بوستراً دعائياً بمفرده ونشره عبر حساباته الشخصية على السوشيال ميديا مع جملة ترويجية متفق عليها وهى "أنا مش بعيد.. الدور على مين؟.
وشهدت الساعات الماضية، ترويج أبطال الفيلم له بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمى تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، كما حذرت زوجته الفنانة هنا الزاهد كل متابعيه أن الصفحة تم اختراقها، وبعد أحمد فهمى، أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.
"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.
فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".
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