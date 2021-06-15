خلال أيام تامر حسنى يطرح كليب ”افتح قلبك”

ينتظر الفنان تامر حسنى طرح أحدث كليباته الغنائية، افتح قلبك، ونشر حسنى على صفحته الرسمية على إنستجرام عددا من الصور من كواليس تصوير الكليب وكتب معلقا:"انتظروا كليب افتح قلبك خلال أيام إن شاء الله،كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع على فتح الله، تسجيل م/ هيثم راضي، إخراج: هادي الباجوري.

وانتهى حسني مؤخرا من تصوير كليب أغنيته الجديدة بعنوان "افتح قلبك"، في الساحل الشمالي.

على صعيد متصل ينتظر تامر طرح أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "مش أنا" 23 يونيو الجاري، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها.

فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، وحلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.