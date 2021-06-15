غدا.. انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام...

يبدأ فى الثامنة ونصف مساء غدًا الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح بقناة السويس، والذى يقام خلال الفترة من 16 يونيو الجارى، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

وننشر 10 معلومات عن المهرجان..

- يقام حفل الافتتاح فى الثامنة ونصف مساء غدا، الأربعاء، بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح بقناة السويس.

- يقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الفترة من 16 يونيو الجارى، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

- مهرجان الإسماعيلية يقيمة المركز القومى للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

- يعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام1991.

- تقوم إدارة المهرجان خلال حفل الافتتاح بتسليم درع لأميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تقديرًا لمشوارها والدتها الفني، كما تشهد فعاليات المهرجان، تكريم عدد من رموز الفن وكبار الفنانين والمخرجين.

- يشهد حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي إعلان تفاصيل الفاعليات على مدار أسبوع متواصل، بالإضافة إلى فقرات غنائية وإستعراضية، كما يعرض على هامش حفل الافتتاح، الفيلم السويسرى "فرح"، إخراج "جوليا بانتر.

- "فيلم الافتتاح "فرح"، هو فيلم وثائقى طويل، تدور أحداثه فى "80 دقيقة" حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذى يجب أن يواجه فيه جيل اليوم، ضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التى تجبر المجتمع المصرى على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا"ً.

- تقام أماكن عروض الأفلام المشاركة بهذة الدورة، هذا العام بمكتبة مصر، ونادي الشجرة، ونادى الدنفاه، وحديقة ميدان "النافورة"، وأمام قصر ثقافة الإسماعيلية، والحديقة المفتوحة بفندق توليب، هذا بالإضافة إلى قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية.

- تم التنسيق لإتاحة عروض الأفلام المشاركة بهذة الدورة للجمهور بعدد من الأماكن المفتوحة وذلك لإتاحة الفرصة الأكبر لأهل الإسماعيلية المشاركة لفعاليات المهرجان.

- يعرض ضمن فعاليات الدروة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية 10 أفلام تسجيلية طويلة شاركت 22 دولة في إنتاجها، بإجمالى مشاركة 107 أفلام و44 دولة.