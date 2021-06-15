ريهام سعيد: حلقة أم نور ليست سبب وقف ”صبايا الخير”

أعلنت المذيعة ريهام سعيد، أن برنامجها صبايا الخير، توقف بثه على شاشة قناة النهار، مؤكدة خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن سبب توقف بث البرنامج هو انتهاء مدة تعاقدها مع القناة، والتى تبلغ عاما، كما ينص العقد الموقع.

ونفت "سعيد"، ما تردد حول أن تكون حلقة الاثنين الماضي التى استضافت خلالها اليوتيوبر أم نور، هي السبب وراء توقف البرنامج، مضيفة أنها سوف تحصل الفترة المقبلة على قسط من الراحة وتتفرغ لأسرتها، وسوف تتابع جمهورها من خلال حساباتها على السوشيال ميديا.